Madagascar: Cinéma documentaire - Alexandre Lenot partage son expérience à Ant'Sary Doc Mada

30 Septembre 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

L'écriture documentaire, de l'idée à la diffusion, était au coeur du masterclass animé hier par l'auteur-réalisateur- producteur français Alexandre Lenot à l'Institut français de Madagascar, dans le cadre d'Ant'Sary Doc Mada.

Comment transformer une idée née du réel en un projet documentaire structuré pour le cinéma ? C'est autour de cette question qu'Alexandre Lenot a partagé son expérience avec les participants du masterclass. Auteur, réalisateur et producteur français, il a notamment travaillé sur Saveur Bitume, dont il a évoqué le processus d'écriture ainsi que les relations avec le producteur et le diffuseur, notamment Arte. La rencontre a permis d'aborder les différentes étapes d'un projet, de l'écriture à la diffusion, ainsi que les relations avec les professionnels qui accompagnent sa réalisation.

Cette rencontre s'inscrit dans la Résidence d'écriture DOC OI, organisée du 28 septembre au 2 octobre et accueillie pour la première fois à Madagascar. Une dizaine d'auteurs en résidence développent leurs projets documentaires avec l'accompagnement de professionnels. Le masterclass a également réuni d'autres personnes intéressées par le cinéma documentaire et le cinéma en général.

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Pour Anatole Ramaroson, directeur d'Ant'Sary Doc Mada, cette initiative constitue l'une des particularités de cette quatrième édition. « Ce masterclass permet à nos cinéastes de découvrir les méthodes de travail autour du film documentaire à l'étranger», explique-t-il. Il souhaite également voir se développer les échanges entre les porteurs de projets malgaches et les professionnels internationaux.

« L'objectif est d'avoir des rencontres entre les porteurs de projets de films malgaches, les producteurs et les diffuseurs internationaux ici à Madagascar », souligne-t-il. Cette démarche rejoint notamment le Forum des coproductions de l'océan Indien, organisé chaque année à Madagascar par l'Association Asa Sary.

L'accompagnement des auteurs complète la compétition d'Ant'Sary Doc Mada, qui réunit cette année dix-sept oeuvres issues de dix pays et territoires : dix courts métrages documentaires, six longs métrages et une expérience digitale.

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