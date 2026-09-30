Madagascar: Antsiranana - Nouveau marché - Bras de fer entre la municipalité et les marchands

Inauguré récemment, le nouveau marché de Bazarikely est déjà au coeur d'un bras de fer entre la commune urbaine d'Antsiranana et les commerçants. La municipalité exige leur transfert immédiat et la libération de l'ancien site provisoire du secteur Rostock sis à Tanambao-IV. Les marchands, eux, estiment que les conditions d'installation ne sont pas encore réunies. La tension est montée d'un cran depuis lundi dernier .

Plus de deux mille commerçants ont refusé de rejoindre leurs nouveaux emplacements. Dès les premières heures de la journée, les étals du site provisoire de Rostock sont restés largement désertés. Les marchands ont quitté les lieux en bloc avant de se rassembler aux abords du nouveau marché de Bazarikely pour manifester leur opposition à la décision municipale.

Le mouvement s'est rapidement transformé en sit-in. Des commerces situés autour du nouveau marché ont également dû suspendre momentanément leurs activités, dans un climat marqué par la tension et la crainte de débordements.

Des infrastructures encore inachevées

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les manifestants ont ensuite pris la direction du nouveau marché, provoquant des perturbations de la circulation sur la rue Justin Bezara. Certains témoignages font par ailleurs état de menaces et d'actes d'intimidation à l'encontre de vendeurs qui auraient refusé de suivre le mouvement.

Au coeur du désaccord: l'état des installations du nouveau marché. Sur place, plusieurs pavillons sont encore en construction, certains murs étant à peine élevés. Les canaux d'évacuation des eaux font également l'objet de travaux de nettoyage ou d'aménagement.

Dans les espaces réservés notamment aux vendeurs de légumes, le long de la rue Bouddhabay, ainsi qu'aux bijoutiers et à d'autres catégories de commerçants, les emplacements sont pour l'heure essentiellement matérialisés par des numéros au bord des trottoirs. Des structures destinées à abriter les vendeurs ne sont pas encore disponibles partout.

Les commerçants s'appuient sur cet état des lieux pour justifier leur refus d'un transfert immédiat. Ils demandent trois mois supplémentaires afin de pouvoir aménager eux-mêmes certains espaces de vente et réclament un report au 15 janvier 2027

« Nous sommes disposés à nous installer dans le nouveau marché, mais il faut que les conditions soient réellement réunies pour accueillir nos activités. Une installation immédiate nous obligerait à prendre nous-mêmes en charge une partie des aménagements nécessaires avant de pouvoir travailler normalement », explique le président des commerçants de Bazarikely.

Selon le maire Jean-Luc Djavojozara, un accord conclu le 1er septembre prévoyait le retour des commerçants dans le marché rénové au cours du mois de septembre. Après avoir accordé un délai supplémentaire d'un mois, la commune avait fixé au 28 septembre la date du transfert.

« La municipalité maintient sa position. Le nouveau marché doit désormais être occupé et l'ancien site provisoire libéré », affirme le maire.