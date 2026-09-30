Togo: Un affaissement de la chaussée appelle à la vigilance

Un important affaissement de la chaussée est signalé à l'entrée de Gléï, dans la région des Plateaux, en venant du nord. Le Gouvernorat des Plateaux appelle les usagers de la route à la prudence, alors qu'une équipe technique a été mobilisée pour évaluer la situation et engager les interventions nécessaires.

Une alerte routière est lancée à Gléï, à la suite d'un important affaissement de la chaussée constaté à l'entrée de la localité, sur l'axe en provenance du nord.

Face à cette situation susceptible de perturber la circulation et de présenter un risque pour les usagers, les autorités invitent les conducteurs, motocyclistes et autres usagers à ralentir et à redoubler de vigilance à l'approche de la zone concernée.

Les forces de sécurité, notamment la DSR Togo et la Police nationale, sont présentes sur les lieux afin de sécuriser la zone et d'orienter les usagers. Les conducteurs sont également appelés à respecter scrupuleusement les consignes données par les agents déployés sur place.

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Par ailleurs, une équipe technique spécialisée a été mobilisée. Elle doit procéder à une évaluation de l'état de la chaussée afin de déterminer les mesures à prendre et les travaux nécessaires pour rétablir des conditions normales de circulation.

En attendant les interventions, les autorités recommandent aux usagers de faire preuve de prudence et d'éviter tout comportement susceptible d'aggraver les risques dans cette zone affectée.

La situation reste ainsi sous surveillance des services compétents.