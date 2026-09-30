Togo: Une référence régionale dans la lutte contre la fraude aux marchés publics

Le Niger s'intéresse aux réformes engagées par le Togo dans la régulation de la commande publique. Une délégation de l'Autorité de régulation du Niger (ARCOP-Niger) séjourne à Lomé jusqu'au 2 octobre, pour un échange d'expériences sur la prévention et la dénonciation des pratiques frauduleuses dans les marchés publics.

Conduite par Idi Mamane Karbo, président du Conseil national de régulation de la commande publique, la délégation nigérienne échange avec l'ARCOP-Togo sur les mécanismes de réception et d'enregistrement, ainsi que sur les sanctions applicables aux candidats, soumissionnaires et attributaires reconnus défaillants ou frauduleux. Les discussions portent également sur l'instruction des dossiers, les techniques d'investigation, la collecte des preuves et le respect du principe du contradictoire.

La délégation prévoit par ailleurs des séances de travail avec la Direction nationale du contrôle de la commande publique (DNCCP), notamment sur le contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics.