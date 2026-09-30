Togo: S'asseoir ou pas s'asseoir - La vraie réponse scientifique

Question absolument stratégique posée mercredi par Dounia : est-il possible d'attraper des maladies en utilisant des sièges de toilettes ?

Une interrogation aussi vieille que l'invention des toilettes publiques elle-même, et qui mérite enfin qu'on lui consacre l'attention scientifique qu'elle réclame.

Alors, verdict : rassurez-vous, chers lecteurs qui pratiquez depuis des années la position accroupie au-dessus de la lunette dans les toilettes publiques comme s'il s'agissait d'une discipline olympique. Contrairement à la légende urbaine tenace, la lunette des toilettes n'est pas le lieu le plus dangereux de la pièce.

Les études sur le sujet sont formelles : le siège des toilettes est en réalité l'une des surfaces les moins contaminées d'une salle de bain. Sa surface lisse et non poreuse ne retient pas grand-chose, contrairement à la poignée de la porte, au robinet, ou pire, à votre propre téléphone, que vous consultez probablement en ce moment même sur ces toilettes (oui, on vous voit). Les bactéries responsables de la plupart des maladies transmissibles, comme E. coli ou les norovirus, se transmettent bien plus efficacement par contact des mains portées à la bouche que par un contact fessier furtif.

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Le vrai danger, c'est la chasse d'eau

Le phénomène le plus inquiétant scientifiquement documenté n'est pas le siège, mais ce qu'on appelle le « toilet plume » : lorsque vous tirez la chasse sans baisser le couvercle, l'eau propulse un panache invisible de microgouttelettes chargées de particules fécales, qui peut retomber jusqu'à un mètre plus loin, y compris sur votre brosse à dents si elle traîne trop près. Une découverte qui devrait, en toute logique, vous inquiéter bien plus que votre séant.

Il existe malgré tout une exception documentée : certaines infections sexuellement transmissibles comme la gale ou, plus rarement, certaines mycoses cutanées, peuvent théoriquement se transmettre par contact prolongé avec une surface contaminée dans des conditions d'hygiène extrêmement déplorables. Mais rassurez-vous : le simple fait de vous asseoir cinq minutes sur une lunette de gare, aussi douteuse soit-elle visuellement, ne suffira pas à vous inoculer quoi que ce soit.

Vous pouvez donc vous asseoir tranquillement. En revanche, lavez-vous les mains en sortant, et peut-être, tant qu'on y est, arrêtez de scroller sur votre téléphone pendant que vous y êtes.