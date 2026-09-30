Afrique: Nouveaux ambassadeurs d'Egypte et d'Allemagne

Le président de la République, Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, a reçu lundi les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs accrédités : Shahinaz Abuseri, représentante de la République arabe d'Égypte, et Stefan Anton Messerer, ambassadeur d'Allemagne.

À cette occasion, le diplomate allemand a réaffirmé sa volonté de contribuer au renforcement des relations entre Berlin et Lomé. Son action devrait notamment porter sur le développement économique, les investissements, la décentralisation, la transformation agro-industrielle, la formation professionnelle et les échanges culturels.

Cette cérémonie marque également le début officiel de la mission de Shahinaz Abuseri à Lomé, dans un contexte où les deux pays entendent poursuivre le renforcement de leurs relations bilatérales, notamment sur les plans économique, commercial et diplomatique.