Togo: Renforcement de lqa sécurité au PAL

30 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Port autonome de Lomé (PAL) étoffe son dispositif de sécurité. Toute personne, tout véhicule entrant ou sortant des môles 1 et 2 fera l'objet d'une fouille systématique.

Cette nouvelle exigence ne remplace pas les mécanismes existants, elle les complète : contrôle des accès par vignettes pour les véhicules, badges magnétiques pour les personnes, vidéosurveillance et contrôle des conteneurs restent en vigueur. L'objectif de cette couche de sécurité supplémentaire est d'endiguer les vols de marchandises sur les quais, un point de vulnérabilité connu, et consolider la sûreté globale de la plateforme portuaire.

Ce dispositif couvre le môle 1 -366,5 mètres de long, doté de quatre postes à quai pour les marchandises conventionnelles - ainsi que le môle 2, sur 250 mètres, dédié aux navires porte-conteneurs. Deux infrastructures particulièrement exposées.

Le PAL, bâti sur 900 hectares, est le seul port en eau profonde et port franc d'Afrique de l'Ouest, avec un tirant d'eau de 16,60 mètres capable d'accueillir les plus grands porte-conteneurs.

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À lui seul, il concentre environ 90 % du commerce extérieur togolais et 75 % des recettes fiscales du pays.

Il constitue également le débouché maritime du Burkina Faso, du Mali et du Niger, pays enclavés pour lesquels chaque conteneur qui y transite pèse directement sur l'approvisionnement national.

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