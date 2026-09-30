Gabon: Le nouveau visage de la ville de Tchibanga à travers les aires de jeux et l'éclairage public

La capitale provinciale de la Nyanga se donne un nouveau visage. Chaque jour un peu plus, Tchibanga se métamorphose. Les espaces de jeux, l'éclairage public contribuent à offrir un nouveau visage à cette ville capitale grâce aux réalisations impulsées par la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République qui tient au développement en misant sur le capital humain.

Une orientation que le Chef de l'État a encore rappelée lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2026 à Port-Gentil, en soulignant que le développement national « ne saurait être pensé exclusivement depuis Libreville », mais devait prendre appui sur les réalités, les potentialités et les aspirations de chacune des provinces du Gabon.

À Tchibanga, cette ambition trouve aujourd'hui une traduction visible sur le terrain.

Au quartier Ibanga, dans le deuxième arrondissement, le secteur du stade Dialogue en est l'une des illustrations. À la réhabilitation du stade et de la route qui y mène se sont ajoutés plusieurs équipements destinés aux différentes générations : plateaux multisports, terrain de football synthétique, espaces de fitness et aires de jeux sécurisées pour les enfants. Le complexe offre ainsi aux jeunes et aux familles un véritable espace de détente et de pratique sportive.

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Ces aires de jeux bénéficient également d'un accès au Wi-Fi, une dimension qui ajoute le numérique aux services proposés dans ces espaces publics. Au-delà du divertissement, cette connexion permet notamment aux jeunes d'accéder plus facilement à des ressources éducatives, de faire des recherches, de communiquer et d'utiliser différents services en ligne. Elle contribue ainsi à faciliter l'accès au numérique et fait de ces espaces des lieux à la fois de loisirs, de rencontre et de connexion.

La même dynamique est visible au quartier Château, précisément derrière la Place des Fêtes. Un autre espace y accueille des plateaux multisports, des installations de fitness et des aires de jeux pour les plus petits, également accompagnés d'un accès au Wi-Fi. Ces aménagements offrent ainsi aux habitants des espaces où loisirs, sport et accès au numérique se côtoient au quotidien.

Mais le nouveau visage de Tchibanga ne se limite pas aux espaces sportifs et récréatifs. L'éclairage public constitue un autre volet particulièrement visible de cette transformation.

Dans plusieurs secteurs de la ville, de nouveaux équipements renforcent désormais l'éclairage, avec une particularité : de grands mâts implantés dans les quartiers Ingara, Commercial et Carrière. À la Place des Fêtes, au quartier Château, la réalisation d'un autre dispositif d'éclairage vient compléter l'aménagement de cet espace fréquenté de la ville.

Le pont qui traverse la ville bénéficie lui aussi d'un dispositif d'éclairage, renforçant la visibilité de cet axe une fois la nuit tombée. Au-delà de l'aspect esthétique, l'éclairage de cet ouvrage contribue à améliorer les conditions de circulation et à rendre les déplacements nocturnes plus confortables pour les automobilistes comme pour les autres usagers.

Ces équipements changent progressivement le visage de certains points de Tchibanga une fois la nuit tombée et accompagnent l'aménagement des espaces publics.

L'ensemble s'inscrit dans une approche de développement territorial qui vise à améliorer les infrastructures et le cadre de vie au-delà de Libreville. Cette orientation est également perceptible dans d'autres villes de l'intérieur, où des projets routiers, sanitaires, administratifs, sportifs ou liés aux services de base sont engagés.

À Tchibanga, les réalisations permettent surtout d'en mesurer les effets concrets : des enfants disposent d'espaces aménagés pour jouer, les jeunes de terrains pour pratiquer le sport, les familles de nouveaux lieux de détente, les usagers d'un accès au numérique grâce au Wi-Fi, et plusieurs quartiers bénéficient d'un éclairage public renforcé.

Une transformation progressive qui traduit, à l'échelle locale, la vision portée par le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Brice-Clotaire Oligui Nguema : faire en sorte que le développement ne se concentre pas uniquement à Libreville, mais gagne également les villes de l'intérieur. À Tchibanga, les infrastructures qui prennent place dans le quotidien des populations donnent ainsi corps à cette ambition de faire de la capitale de la Nyanga un pôle urbain capable de connaître, lui aussi, un nouvel essor.