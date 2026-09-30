Gabon: Promotion de l'emploi - Le Chef de l'État reçoit la ministre du Travail

Le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est entretenu ce jour avec Madame Jacqueline Ilogue épouse Bignoumba, ministre du Travail, du Plein emploi, du Dialogue social et de la Formation professionnelle.

Les échanges ont porté sur les difficultés liées au fonctionnement du Pôle National pour la Promotion de l'Emploi (PNPE), notamment les problèmes de connectivité et d'accessibilité des plateformes numériques, ainsi que sur les enjeux de la formation professionnelle, en particulier les défis rencontrés dans l'organisation des examens et concours du secteur.

Faisant de la promotion du plein emploi un axe majeur de son action gouvernementale, le Chef de l'État a instruit le membre du Gouvernement de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires afin d'apporter des solutions durables aux préoccupations soulevées.

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Organe d'appui à la politique nationale de l'emploi, le PNPE est appelé à accélérer la modernisation et l'accessibilité de ses plateformes au bénéfice de tous les gabonais, y compris ceux de la diaspora. Il devra également renforcer la mise en réseau des demandeurs d'emploi et des employeurs afin de favoriser un accès plus large et plus efficace aux opportunités d'emploi, conformément aux orientations des plus hautes autorités.

S'agissant de l'organisation des examens dans le domaine de la formation professionnelle, un renforcement des moyens humains, matériels et financiers apparaît indispensable pour garantir le bon déroulement des évaluations, ainsi que le règlement des rappels liés aux vacations des examinateurs.

La résolution durable des difficultés identifiées passe également par une meilleure orientation des étudiants vers des filières professionnalisantes, permettant une adéquation plus étroite entre l'offre de formation et les besoins actuels du marché de l'emploi.

À cet effet, le développement des formations scientifiques et techniques constitue une priorité.