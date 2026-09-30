Maroc: Mme Fatima-Ezzahra El Mansouri, Première Femme Chef du Gouvernement

30 Septembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

Rabat - Le Royaume du Maroc franchit une étape historique. La nomination de Mme Fatima-Ezzahra El Mansouri à la tête du Gouvernement marque un tournant inédit dans l'histoire institutionnelle du pays. C'est une nomination historique qui consacre deux décennies de réformes pour la place des femmes

Pour la première fois, c'est une femme qui accède à la Chefferie du Gouvernement. Cette nomination ne relève pas du symbole seul. Elle s'inscrit dans un processus long, progressif et assumé de renforcement de la place de la femme marocaine dans la vie publique, engagé et consolidé sous le règne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De la grande réforme de la Moudawana en 2004 à la consécration constitutionnelle du principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution de 2011, le Maroc a posé, texte après texte, réforme après réforme, les jalons d'une participation accrue des femmes aux sphères politique, économique et sociale.

L'accession de Mme El Mansouri à la tête de l'Exécutif en est l'aboutissement le plus visible. Elle constitue à la fois une nouvelle étape dans l'évolution de la représentation des femmes au sein des institutions du Royaume et un moment majeur de son histoire politique contemporaine.

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