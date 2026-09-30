Ethiopie: Retour des tensions au Tigré - On craint une nouvelle guerre civile

Mekelle — La crainte d'une nouvelle escalade en Éthiopie s'intensifie, après la reprise des combats dans le nord du pays et l'offensive menée par les combattants du Tigré dans les régions voisines d'Afar et d'Amhara. La formation d'une nouvelle alliance de groupes armés, qui a déclaré vouloir renverser le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, est également source d'inquiétude.

Le 23 septembre, les combattants du Tigré ont pris le contrôle du principal aéroport de Mekelle et se sont affrontés aux forces fédérales dans les régions d'Afar et d'Amhara. Les jours précédents, le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), parti politique et formation paramilitaire qui a gouverné la région, avait rejoint une nouvelle coalition composée de sept groupes rebelles et créée dans le but déclaré de renverser le gouvernement d'Addis-Abeba.

Les forces fédérales ont réagi par des attaques de drones et des opérations terrestres. Parmi les incidents signalés figure également une attaque contre un convoi des Catholic Relief Services chargé de transporter de l'aide alimentaire.

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La situation humanitaire au Tigré reste particulièrement critique. La région est soumise depuis des mois à un état d'isolement, le gouvernement fédéral limitant l'approvisionnement en carburant et en fournitures médicales et ayant bloqué le versement des salaires des fonctionnaires. Parmi les scénarios redoutés figurent également de nouvelles coupures d'électricité et de communications.

Des sources locales font également état de graves dégâts causés aux infrastructures publiques par les combats, avec des répercussions sur les hôpitaux, les écoles et les institutions religieuses.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a annoncé avoir réussi à évacuer du Tigré environ 160 personnes, parmi lesquelles des agents de la police fédérale éthiopienne, des employés d'Ethiopian Airlines et des observateurs de l'Union africaine. Les observateurs s'inquiètent non seulement pour la population du Tigré, mais plus généralement pour la sécurité des civils dans tout le nord de l'Éthiopie.

Le 25 septembre, sept groupes armés provenant de différentes régions du pays, dont le TPLF, ont annoncé la création de l'Alliance des forces populaires éthiopiennes pour la survie, déclarant avoir pour objectif la destitution du gouvernement d'Addis-Abeba.

Au cours de la même période, le TPLF avait pris le contrôle de trois aéroports, jusqu'alors gérés par la police fédérale. Ethiopian Airlines a donc annoncé la suspension des vols à destination du Tigré « en raison de la situation actuelle ». Le lendemain, les liaisons vers la ville historique de Lalibela ont également été suspendues, en raison des combats dans les zones environnantes. Dans le Tigré, entre-temps, la population a commencé à faire des provisions de denrées alimentaires et d'argent liquide, craignant une nouvelle détérioration de la situation.

Le TPLF a gouverné l'Éthiopie de 1991 à 2018, date à laquelle il a été évincé par l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed. La rupture qui s'en est suivie entre le gouvernement fédéral et les autorités du Tigré a conduit à la guerre civile qui s'est déroulée entre 2020 et 2022.

La reprise des affrontements remet une nouvelle fois en cause l'accord de Pretoria, ou Accord de cessation des hostilités (CoHA), signé le 2 novembre 2022 sous la médiation de l'Union africaine. Cet accord avait consacré la cessation des hostilités entre le gouvernement fédéral éthiopien et le TPLF, mettant fin à deux ans de guerre.

Face à cette nouvelle escalade, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a exhorté le 22 septembre toutes les parties à faire preuve de la « plus grande modération » et à reprendre les pourparlers directs.

Pendant le conflit de 2020-2022, le Tigré était resté en grande partie isolé du reste du monde. Les communications avaient été coupées et l'accès à la nourriture, à l'argent liquide et aux médicaments fortement limité, plongeant des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine. Cette nouvelle escalade ravive ainsi la crainte d'une crise humanitaire et d'un conflit de plus grande ampleur dans le nord de l'Éthiopie.