Ghinnir — Après sept ans de présence à Robe, la fraternité de la Communauté missionnaire de Villaregia a franchi une nouvelle étape dans son parcours missionnaire en s'installant à Ghinnir, au coeur du Bale Est. Un choix mûri au terme d'un long processus de discernement et de l'expérience vécue ces dernières années dans une région où la présence de l'Église catholique est encore très limitée.

« Il y a des moments où la mission nous demande de rester, de prendre racine, de tisser des liens, et d'autres où elle nous demande de reprendre la route, de franchir de nouveaux horizons. Pour nous, le moment est venu de repartir », raconte Teresa Zullo, missionnaire de la Communauté de Villaregia, présente en Éthiopie depuis sept ans, à la suite de l'invitation du père Angelo Antolini, OFM Cap., Préfet de la Préfecture Apostolique de Robe.

« Nous nous sommes installés à Ghinnir, au coeur du Bale-Est. Ce choix est le fruit d'un cheminement de discernement et des années d'expérience vécues dans un territoire que nous avons appris à connaître de plus en plus intimement », explique la missionnaire. Depuis 2023, la communauté a commencé à atteindre avec plus de régularité les communautés du Bale Est, s'engageant notamment dans la sensibilisation contre les mutilations génitales féminines et les mariages précoces (voir Fides 12/4/2025). En rencontrant des personnes et des communautés, en parcourant les routes et en rejoignant des villages éloignés, une question a mûri en nous : peut-être ne suffit-il pas de continuer à aller vers ces réalités ».

Ce déménagement représente ainsi une nouvelle étape du cheminement missionnaire : « Sortir de ce que l'on connaît, entrer dans une nouvelle réalité et apprendre à être présents là où il n'existe pas encore de communauté catholique ». Dans un contexte à très large majorité musulmane, la présence des missionnaires se veut avant tout « une présence de relation, d'écoute, de service et de fraternité ».

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De Ghinnir, il sera en outre possible d'atteindre plus facilement les zones reculées du Bale-Est, y compris celles proches de la région somalienne d'Éthiopie. « Ce transfert n'est donc pas simplement un changement de lieu. C'est une nouvelle étape : une nouvelle réalité à découvrir, de nouvelles personnes à rencontrer et de nouvelles routes à parcourir. Une maison à habiter, mais une tente dans le coeur : prêts à nous arrêter, à rencontrer et, le moment venu, à repartir. »

Il y a sept ans, la Communauté missionnaire de Villaregia avait pris en charge la pastorale des petites paroisses de Robe et de Goba. « Nous avons commencé à faire nos premiers pas dans ce contexte qui n'est pas sans défis. Un lent parcours d'apprentissage de la langue, les échanges avec les gens et le temps passé sur la route ont permis, petit à petit, le démarrage des activités pastorales et notre intégration dans cette nouvelle réalité ».

Une expérience concrète a également contribué à nous pousser vers une présence plus stable dans le Bale-Est. « Il y a trois ans, une longue période de sécheresse a contraint de nombreuses personnes à quitter la région du Bale-Est pour se diriger vers Robe en quête d'une vie meilleure. En passant près de la gare routière de Robe, nous avons remarqué leur présence. Nous nous sommes approchés, avons demandé des informations et avons découvert qu'ils venaient de la région du Bale-Est. Nous nous sommes ainsi retrouvés face à un vaste territoire presque totalement délaissé par l'action missionnaire de l'Église. Cela est devenu pour nous un appel pressant à notre identité de missionnaires ad Gentes ».

« Aujourd'hui, dans le Bale, nous sommes présents dans les quatre provinces de Golcia, Sauena, Laga Gaida et Daarar », ajoute le père Emanuele Ciccia, missionnaire de la Communauté de Villaregia. « Mais ces dernières années, une question ne cessait de nous interpeller : cette région, où l'Évangile n'a pas encore pénétré, nous demande-t-elle peut-être un engagement exclusif ? La ville de Ghinnir peut-elle être un lieu où nous devons être présents, précisément parce qu'il n'y a pas encore d'église ni de communauté catholique ? »

Au fil du temps, explique le missionnaire, la réponse a mûri grâce aux relations nouées. « Nous avons remarqué que quelque chose était en train de changer. Le Bale Est ne pouvait pas être simplement un territoire où mener quelques activités missionnaires. Les relations tissées au cours de ces trois années de travail nous ont fait comprendre que le moment était venu de franchir une étape supplémentaire : non seulement continuer à aller vers ces communautés, mais nous rapprocher d'elles de manière durable. En d'autres termes, non plus une mission vers la frontière, mais une mission à la frontière. C'est de là qu'est né le choix de Ghinnir ».

« C'est une étape qui nous fait sortir de ce que nous connaissons et, après sept ans de travail à Robe, cela signifie repartir à zéro : habiter la ville, tisser des liens, être constamment à l'écoute des signes de l'Esprit », souligne le père Emanuele. Un choix qui soulève également une question concrète : « Comment être Église là où il n'y a pas encore d'Église ? Comment l'être dans un contexte à majorité musulmane ? La réponse ne sera pas d'abord une structure, ce sera une présence ».

« Être numériquement insignifiants peut représenter une grande opportunité pour l'Évangile, une occasion précieuse de se rapprocher des autres, de ne pas faire peur, d'intercepter les forces positives du territoire et de tisser des liens avec elles », observe Teresa. « Dans certains contextes, il ne sera pas possible d'annoncer directement la personne de Jésus, mais il existe mille façons de raconter l'Évangile », ajoute le père Emanuele.

« Avant tout à travers le partage des valeurs du Royaume de Dieu, dans la manière dont nous entrons en relation avec les gens, dans l'attention portée aux plus démunis et dans la capacité à jeter des ponts avec les autres ». C'est précisément pour cette raison que, selon le missionnaire, le déménagement à Ghinnir représente « une étape de maturité missionnaire ». « Grandir dans la mission, c'est apprendre à sortir de nos zones de confort, à ne pas trop dépendre des structures, à être ouverts à ce que nous ne connaissons pas encore ».

Même le choix d'une maison en location revêt une signification symbolique : « Cela suggère la souplesse missionnaire, mais cela nous rappelle aussi que, dans une préfecture comme la nôtre, la forme la plus adaptée est celle de la tente, plutôt que celle d'une maison. La tente offre un abri et permet d'habiter un lieu, mais elle reste légère, essentielle, prête à être démontée et remontée ailleurs. Une Église qui sait prendre racine, mais qui ne se laisse pas alourdir par ses propres structures ; une Église qui sait habiter un territoire, mais qui reste libre de repartir lorsque la mission l'exige. C'est pourquoi Ghinnir ne sera pas seulement une nouvelle destination, mais une nouvelle base d'où partir ».

« La mobilité, donc, n'est pas seulement une question pratique, elle fait partie de notre conception de la mission », reprend Teresa. « Une Église qui se déplace, une Église qui sort, une Église qui se rapproche. Ce choix ne concerne pas seulement notre fraternité, mais s'inscrit dans le cheminement de la Préfecture Apostolique de Robe, appelée à grandir et à élargir toujours davantage son rayon d'évangélisation ».

« Nous avons quitté Robe il y a quelques jours et nous voici maintenant à Ghinnir, sans savoir ce qui nous attend », conclut Teresa. « Nous aimerions reprendre la route avec une maison où vivre, mais avec une tente dans le coeur, prêts à nous arrêter, à rencontrer et, le moment venu, à repartir. »

La Communauté missionnaire de Villaregia est une communauté catholique composée de consacrés, de consacrées, de clercs, de couples mariés et de célibataires de différentes nationalités, unis par la même spiritualité et la même mission : être une communauté au service de la mission ad gentes.