Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Le Cameroun en petite forme, la Côte d'Ivoire confirme dans la douleur

Le Cameroun et la Côte d'Ivoire n'ont pas fait d'étincelles ce mardi 29 septembre lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les Camerounais ont concédé le nul au Congo alors que les Ivoiriens ont dû attendre la fin de leur rencontre face à la Somalie pour inscrire deux buts.

Battus par la Namibie (0-1) pour son entrée dans les éliminatoires, le Congo de Claude Le Roy recevait à Brazzaville les Lions Indomptables, vainqueurs contre les Comores lors de la première journée (3-1).

Et ce sont les Diables Rouges qui ont ouvert le score avec Geltany Bantsiele attaquant au CARA Brazzaville (24e).« Mes joueurs ont envie de faire un gros coup », avait prévenu le sélectionneur congolais en conférence de presse de veille de match.

Mais les Camerounais, qui ont montré leur puissance offensive en dominant les Comores, ont égalisé en seconde période grâce à un contre son camp du gardien congolais Melvin Zinga pour sa première cape. Le Congo affiche un point après deux journées, quand le Cameroun en compte désormais quatre.

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De son côté, la Côte d'Ivoire avait rendez-vous avec la Somalie, une confrontation déséquilibrée sur le papier. Lors de la première journée à Bouaké, les Éléphants avaient lancé leur campagne avec une victoire sur le Ghana (2-0 ). Les Ivoiriens, brouillons, se sont fait accrocher par la Somalie et ont d'attendre les dernières minutes de jeu pour enfin marquer avec Yann Gboho (89e). Bazoumana Toure a doublé la mise dans les arrêts de jeu (90e+5).

Après son entame réussie, le Mali devait enchaîner face au Liberia à Monrovia. En quête d'une première qualification à la CAN depuis 2002, le Liberia avait été battu 3-1 par le Rwanda à Kigali pour sa première sortie. Le Mali avait démarré par une victoire face au Cap-Vert (3-1). Les Maliens ont attendu jusqu'à la seconde période pour enfin ouvrir le score avec Martial Tia, milieu d terrain de Reims (79e). Il signe ainsi son deuxième but en deux capes.

Le Bénin a battu la Mauritanie (2-1) avec un doublé de Rodolfo Aloko (31e, 46e). La réduction du score est signée Aboubakary Koita (80e). Le Gabon s'est imposé 2-0 face au Niger à Franceville avec des buts de Rody Junior Effaghe (53e) et Denis Bouanga (77e).