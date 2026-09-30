Maroc: Après sa nomination, Fatima Ezzahra El Mansouri entame les discussions avec les partis

Au lendemain de sa nomination par le roi Mohammed VI, Fatima Ezzahra El Mansouri, présidente du Parti authenticité et modernité (PAM), arrivé en tête des législatives, engage les discussions pour former le futur gouvernement. Elle affirme tendre « la main du dialogue » à l'ensemble des formations, y compris aux islamistes du PJD, dans un parlement particulièrement fragmenté.

Au lendemain de sa nomination, la presse marocaine ne s'y trompe pas : de nombreux articles analysent cette arrivée à la tête du gouvernement comme une preuve de modernité. « Confier les rênes de l'exécutif à une femme place le Royaume à l'avant-garde régionale », écrit le site Hespress. « Au Maghreb et dans le monde arabe, cette visibilité politique est inédite, en Afrique, elle consolide le discours marocain en faveur d'une gouvernance inclusive », poursuit-il.

À la sortie de son audience avec Mohammed VI, ce 29 septembre, Fatima Ezzahra El Mansouri est elle même revenue sur l'aspect symbolique de sa nomination. Elle a déclaré à la presse : « C'est source de fierté pour moi et pour toutes les femmes de la nation. »

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Dans la foulée, elle s'est rendue au siège de son parti. Le bureau politique du PAM s'est réuni en session extraordinaire et a officiellement salué la nomination de l'avocate de 50 ans, maire de Marrakech.

Des rencontres dès sa nomination

Son travail commence dès maintenant. Dans son communiqué, le PAM affiche sa volonté d'engager rapidement le processus de formation de l'exécutif. Dans ce contexte, il dit vouloir maintenir tendue « la main du dialogue » et s'autorise à discuter avec l'ensemble des formations politiques, y compris celles qui se positionnent déjà dans l'opposition, comme les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD).

Cette stratégie d'ouverture intervient alors que les législatives ont abouti à un parlement particulièrement fragmenté. Selon le site officiel du PJD, son secrétaire général a reçu dans la soirée un appel de Fatima Ezzahra El Mansouri, qui lui a proposé une rencontre. Une invitation acceptée par les islamistes qui représentent la quatrième force à la Chambre des représentants, avec 54 députés.

Plusieurs rencontres sont déjà prévues ce mercredi 30 septembre au siège du PAM, à Rabat. Une délégation du Rassemblement national des indépendants (RNI) sera reçue à 11h TU. Une heure plus tard, le PAM a rendez-vous avec une délégation de l'Istiqlal. Des points presse sont annoncés.