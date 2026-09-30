Nigeria: Des restes humains découverts dans des forêts de l'État d'Abia

30 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

Macabre découverte dans le sud-est du Nigeria. Des restes humains ont été retrouvés samedi 26 septembre par la police dans plusieurs forêts de l'État d'Abia, où des criminels ont l'habitude de se cacher. Ces ossements pourraient être ceux de victimes de kidnapping. Amnesty International Nigeria a exhorté le gouvernement à agir pour que justice soit rendue aux familles des victimes.

Les crânes et les ossements étaient à peine dissimulés dans la végétation, révèle une vidéo diffusée par la police de l'État. Elle a été tournée alors que plusieurs corps des forces de sécurité menaient une opération pour déloger des criminels qui avaient trouvé refuge dans les forêts de la région.

Selon les déclarations de la police, ces 28 crânes et ossements pourraient être ceux de victimes de kidnapping, sans que l'on sache exactement à quand remontent les décès. Aucune arrestation n'a pu être effectuée : les suspects ont fui à l'arrivée des policiers et des forces spéciales.

Zone sous surveillance

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La porte-parole de la police locale, Maureen Chioma Chinaka, a affirmé que l'enquête poursuit son cours et que la zone reste sous surveillance, dans l'espoir d'appréhender les suspects. Si le sud-est du pays est considéré comme relativement épargné par les enlèvements contre rançon, comparé au reste du Nigeria, ils y sont tout de même pratiqués.

Dans un communiqué, Amnesty International Nigeria a exhorté les autorités à enquêter et à traduire en justice les responsables de ces exactions afin que justice soit rendue aux familles des victimes.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.