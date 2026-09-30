Afrique du Sud: Après la série de féminicides, le président Cyril Ramaphosa s'adresse à la nation

Face à l'ampleur des violences faites aux femmes, le président sud-africain s'est exprimé devant la nation, ce mardi 29 septembre. Les corps de onze victimes ont été retrouvés depuis la mi-juillet dans un même secteur, à l'est de Johannesburg, sans que la police ait pour l'instant établi les mobiles. Cyril Ramaphosa a reconnu la crise et annoncé plusieurs mesures.

Le chef de l'État a d'abord fait part de son amertume : « La violence infligée aux femmes en Afrique du Sud est une grande source de douleur et de honte nationale. Ce qui me pèse le plus, c'est qu'il y a sept ans, je me suis déjà adressé à la nation pour parler de cette même crise. »

Après avoir fait de la lutte contre les violences basées sur le genre une priorité nationale l'an dernier, notamment à l'occasion du sommet du G20, Cyril Ramaphosa est critiqué par des associations et des victimes, qui dénoncent l'absence de changement concret sur le terrain.

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Le président lui-même a reconnu l'ampleur persistante des violences faites aux femmes dans le pays : « Nous n'avons pas fait assez. Depuis trop longtemps, les violences basées sur le genre sont considérées comme un problème qui revient aux femmes de résoudre. Elles changent leur itinéraire pour rentrer chez elles et elles s'avertissent mutuellement des zones et des hommes dangereux. Or la solution aux violences faites aux femmes ne peut pas être la restriction de leur liberté. »

Cesser « d'être silencieux »

Le président sud-africain a ensuite choisi de s'adresser directement aux hommes et aux garçons du pays : « Intervenez auprès de l'ami qui humilie sa compagne. Intervenez auprès du collègue qui harcèle les femmes au travail. Intervenez auprès du membre de votre famille qui maltraite sa femme ou sa petite amie. Il est temps que les hommes bien cessent d'être silencieux. »

Parmi les mesures annoncées par le président figurent un audit des affaires non résolues et la sécurisation des espaces publics à risque. Il a également évoqué une réflexion sur de meilleures politiques publiques afin de réguler la consommation d'alcool.

Cette prise de parole intervient alors que la police est sommée d'obtenir des résultats dans ses enquêtes, dans la municipalité d'Ekurhuleni. Une douzième femme a également été retrouvée morte lundi 28 septembre dans le township de Tembisa, situé dans cette même zone. La police ne rattache toutefois pas ce dossier aux autres. Manifestations et pétitions se multiplient pour réclamer davantage de moyens, dont la création d'une unité permanente chargée d'enquêter sur les meurtres et viols en série.