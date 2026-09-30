Afrique Centrale: RDC-Rwanda - À l'ONU, Kinshasa et Kigali exposent leurs griefs

Kinshasa et Kigali restent engagés dans le processus de Washington, mais leurs désaccords dépassent la seule question des FDLR. Mardi 29 septembre, au Conseil de sécurité de l'ONU, lors de la présentation du rapport périodique de la Monusco, les deux pays ont exposé leurs griefs sur le désarmement, les présences militaires, le cessez-le-feu et la protection des populations.

Premier sujet de discorde : les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ce groupe armé rwandais présent dans l'est de la RDC. Deux différends s'opposent. Kinshasa défend leur désarmement volontaire, tandis que Kigali conteste les protocoles conclus. Le Rwanda accuse aussi l'armée congolaise de poursuivre la coopération avec ce groupe. La RDC dément.

Deuxième point : les présences militaires. Kigali affirme avoir commencé à lever ses dispositifs défensifs. Kinshasa réclame des précisions pour vérifier le désengagement des forces rwandaises et exige leur retrait sans condition. La RDC dénonce également la poursuite du soutien rwandais à l'AFC-M23 et le maintien du mouvement dans les zones conquises.

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Les deux parties ont continué à recourir à des armes lourdes et à des drones dans la conduite des hostilités, contribuant à la détérioration persistante de la situation sécuritaire au Sud-Kivu.

Les États-Unis comme médiateur ?

Autre friction : le cessez-le-feu. Kinshasa attribue au Rwanda une frappe de drone à Pinga, au Nord-Kivu, le 28 septembre, et demande une vérification.

Enfin, la protection des populations rwandophones. Kigali invoque les violences contre ces communautés. Kinshasa répond que la protection de ses citoyens relève des autorités congolaises.

Comment vérifier les engagements ? Le Rwanda propose un mécanisme avec la RDC et les États-Unis comme médiateur, sans annoncer son acceptation. Une conférence de planification trilatérale est prévue en octobre. Elle doit préciser comment coordonner les prochaines opérations sur le terrain.