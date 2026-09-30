Sénégal: «C'est un vrai soulagement» - À Dakar, les usagers saluent le prolongement du train express régional vers l'aéroport

Au Sénégal, l'aéroport international Blaise-Diagne est désormais accessible en train depuis le centre-ville de Dakar. Depuis lundi 29 septembre, toutes les 24 minutes, le train express régional (TER) quitte la gare de Dakar pour rejoindre l'aéroport en moins d'une heure. Attendu depuis fin 2023, le dernier tronçon de 19 kilomètres, qui relie Diamniadio à l'aéroport, a été mis en circulation à un peu plus d'un mois du coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).

Le ruban vert-jaune-rouge coupé, les ministres des Transports, des Infrastructures et de l'Emploi pénètrent dans la toute nouvelle gare de l'aéroport, située juste à côté du terminal des arrivées. Direction Dakar, à bord du Train express régional.

Dans la rame climatisée, l'arrêt « Aéroport international Blaise-Diagne » vient s'ajouter aux 13 arrêts existants. Modou, lui, se rend à Thiaroye. Mais pour cet utilisateur régulier du train, cette extension est une bonne nouvelle. « Moi, j'ai beaucoup de parents qui sont à l'étranger. Quand ils sont là, pour aller jusqu'à l'aéroport, c'était la galère. Ça peut pratiquement coûter 40 000 [FCFA, environ 61 euros]. Et maintenant, avec le TER, c'est un vrai soulagement. »

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À l'unité, le billet coûte 5 000 FCFA (environ 7,60 euros) pour se rendre à l'aéroport depuis le centre-ville, et 3 700 FCFA (environ 5,60 euros) pour les usagers réguliers munis d'un abonnement. Le trajet dure désormais 55 minutes.

Le TER, qui transporte actuellement 90 000 voyageurs par jour, espère faire passer sa fréquentation à 130 000 voyageurs quotidiens. Pour le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, c'est une grande satisfaction. « Ce que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas simplement une infrastructure ferroviaire, c'est un outil au service des Sénégalais. C'est un outil qui va nous permettre de gagner du temps. Nous savons tous le coût des embouteillages pour nos concitoyens, mais aussi pour notre économie », souligne le ministre.

Les Jeux olympiques de la jeunesse en ligne de mire

Un objectif d'autant plus crucial que Dakar attend des milliers de visiteurs et de sportifs d'ici à un mois. Sur les 30 000 personnes accréditées pour les Jeux olympiques de la jeunesse, environ la moitié devrait venir de l'étranger. « Tout ce monde arrive à l'AIBD [aéroport international Blaise-Diagne, NDLR]. Il était important d'avoir ce mode de transport de masse pour garantir ce que je peux appeler le " dégagement fluide de toutes les personnes " », explique Ibrahima Wade, coordonnateur du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse.

« Les délégations, depuis leur arrivée à l'aéroport, prennent le train [pour rejoindre] les différents sites au niveau de Diamniadio, au niveau de Dakar », poursuit-il. « Les athlètes qui vont loger au village olympique, pour se rendre dans les lieux de compétition, principalement à Dakar, utiliseront le Train express régional ».

Le réseau doit encore s'étendre jusqu'à Thiès

Installée à l'ombre sur le quai, Coumba attend son train pour Rufisque. Si elle aussi se réjouit de cet accès simplifié à l'aéroport, elle imagine déjà de nouvelles extensions : « Si on peut prolonger jusqu'à Thiès, pourquoi pas, avec les bouchons qu'il y a. »

Relier la ville de Thiès, située plus à l'est, est justement la prochaine étape, promise pour 2029. Une nouvelle gare doit également ouvrir à Sébikotane, sur le trajet vers l'aéroport, face à une forte demande de la population.

L'arrivée du TER à l'aéroport intervient après près de deux ans de retard dans la livraison de ce chantier de 300 milliards de FCFA, soit environ 457 millions d'euros, ralenti notamment par un audit et les difficultés à financer des surcoûts.