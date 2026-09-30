Tunisie: 60 élèves habitant à Théla réclament un bus dédié pour se rendre au Lycée pilote de Kasserine

Environ 60 brillants élèves appartenant aux deux sexes et qui sont originaires de la délégation de Thala poursuivent leurs études au Lycée pilote de Kasserine. Cependant ces élèves font face à des difficultés quotidiennes énormes pour se déplacer entre Théla et Kasserine. Pour ne manquer leurs cours, ces élèves sont contraints de recourir aux louages, aux bus du transport public ou à des véhicules privés.

C'est ce qu'a révélé le membre du Conseil local de Théla, Mohamed Lassaâd Boulaâbi. L'intervenant a assuré au micro de Jawhara FM que ces élèves se déplacent quotidiennement dans des conditions qualifiées de difficiles.

Boulaâbi a ajouté qu'il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour leur fournir un moyen de transport qui leur sera dédié afin de les aider à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions et de manière plus sûre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les parents réclament à leur tour la mise à disposition d'un bus pour assurer le transport sécurisé des élèves depuis le Lycée pilote de Kasserine vers la délégation de Théla, ainsi que leur retour chez eux. Et ce, afin de leur éviter la pénibilité du recours aux moyens de transport public et les risques susceptibles de menacer leur sécurité durant les deux trajets de l'aller et du retour.