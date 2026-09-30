Tunisie: 60 élèves habitant à Théla réclament un bus dédié pour se rendre au Lycée pilote de Kasserine

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Environ 60 brillants élèves appartenant aux deux sexes et qui sont originaires de la délégation de Thala poursuivent leurs études au Lycée pilote de Kasserine. Cependant ces élèves font face à des difficultés quotidiennes énormes pour se déplacer entre Théla et Kasserine. Pour ne manquer leurs cours, ces élèves sont contraints de recourir aux louages, aux bus du transport public ou à des véhicules privés.

C'est ce qu'a révélé le membre du Conseil local de Théla, Mohamed Lassaâd Boulaâbi. L'intervenant a assuré au micro de Jawhara FM que ces élèves se déplacent quotidiennement dans des conditions qualifiées de difficiles.

Boulaâbi a ajouté qu'il est impératif de prendre les mesures nécessaires pour leur fournir un moyen de transport qui leur sera dédié afin de les aider à poursuivre leurs études dans de meilleures conditions et de manière plus sûre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les parents réclament à leur tour la mise à disposition d'un bus pour assurer le transport sécurisé des élèves depuis le Lycée pilote de Kasserine vers la délégation de Théla, ainsi que leur retour chez eux. Et ce, afin de leur éviter la pénibilité du recours aux moyens de transport public et les risques susceptibles de menacer leur sécurité durant les deux trajets de l'aller et du retour.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.