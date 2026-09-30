Afrique: Le chantier de la méga-raffinerie Dangote inauguré à Lamu devant plusieurs chefs d'État africains

Le chantier de la méga-raffinerie du groupe nigérian Dangote a été lancé mercredi 30 septembre dans le port de Lamu, sur la côte du nord-est du Kenya. Si plusieurs chefs d'État et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, ont assisté à la cérémonie, le projet, qui vise la production de 700 000 barils de pétrole brut traités par jour d'ici 2030, fait déjà l'objet d'un recours en justice d'habitants du comté.

Les chefs d'État et de gouvernement présents, aux côtés d'Aliko Dangote, ont revêtu une veste et un casque de chantier et donné un coup de pelle symbolique pour marquer le lancement des travaux. Ils étaient entourés d'engins de chantier arrivés la semaine précédente. La cérémonie est aussi symbolique par son lieu : elle a eu lieu dans l'enceinte du port de Lamu, au bord de l'océan Indien, alors que la raffinerie doit en réalité être construite juste à côté.

Après ce coup de pelle, les discours se sont succédé et ont largement salué un projet historique, raconte notre correspondante sur place, Albane Thirouard. Cette raffinerie, « c'est l'Afrique qui se rassemble pour construire l'Afrique », a déclaré Aliko Dangote, qui a insisté sur le besoin d'industrialiser le continent et de transformer ses ressources localement.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Changer l'économie du Kenya »

Le président kényan, William Ruto, a applaudi un « investissement qui va changer l'économie du Kenya », promettant des créations d'emplois, la naissance d'industries dérivées et des retombées pour l'économie locale. Il a aussi souligné que cette raffinerie doit servir le Kenya mais aussi ses pays voisins, notamment en réduisant leur dépendance à l'importation de carburants.

Le projet a pourtant à peine débuté qu'il fait déjà l'objet d'oppositions dans le comté de Lamu. Il est visé par un recours en justice : des habitants affirment que les terres où sont installées leurs familles sont menacées par plusieurs projets de développement, dont la raffinerie.

Ce recours a été évoqué lors de la cérémonie, d'abord par le gouverneur du comté de Lamu, qui s'est adressé en swahili aux habitants. D'après lui, les plaignants sont des « ennemis de Lamu ». Aliko Dangote a pour sa part affirmé qu'il « n'avait pas peur » de ceux qui ont déposé ce recours.

60 000 emplois annoncés

Avec cette raffinerie, qui pourrait constituer l'investissement privé le plus important qu'ait connu le Kenya, le pays espère devenir une porte d'entrée pour le marché pétrolier en Afrique de l'Est. Aliko Dangote prévoit la création de 60 000 emplois directs et indirects autour de Lamu et prédit une forte augmentation de l'activité dans la région au cours des prochaines années.

La future raffinerie va nécessiter un approvisionnement continu en pétrole brut, mais aussi en combustibles, en eau et en électricité. Le projet inclut la mise en service d'usines de dessalement et de recyclage de l'eau, ainsi que la construction d'une centrale électrique dédiée de 1 000 mégawatts.

L'approvisionnement en pétrole brut devrait principalement se faire via le port en eaux profondes de Lamu, situé dans la baie de Manda, sur la côte continentale, et mis en service en mai 2021.

À partir de mi-décembre, le Kenya doit justement lancer une production commerciale de pétrole brut dans le bassin de South Lokichar. Mais les objectifs annoncés, entre 20 000 et 50 000 barils quotidiens à terme, sont très modestes par rapport aux capacités de la méga-raffinerie. Le reste du brut nécessaire à son fonctionnement sera acheminé depuis l'étranger, toujours via le port en eaux profondes. Les gisements ougandais et tanzaniens intéressent aussi Aliko Dangote.

Enfin, ce projet de raffinerie pourrait relancer le développement du corridor multimodal Lamu-Soudan du Sud-Éthiopie (LAPSSET), qui vise à faire du nord du Kenya une porte d'entrée commerciale pour les marchés de la corne de l'Afrique.