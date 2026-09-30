Guinée: Un homme poursuivi pour une conversation dans un taxi relaxé par la justice

30 Septembre 2026
Radio France Internationale

En Guinée, le jeune homme arrêté et poursuivi pour « tentative de trouble à l'ordre public » après une discussion privée dans un taxi collectif a été relaxé. Seydouba Soumah, détenu depuis un mois, a été libéré sur décision du tribunal de première instance de Kaloum.

L'affaire était particulièrement suivie par les défenseurs des droits de l'homme, qui y voyaient le signe d'un « climat délétère » dans le pays. Le président du tribunal, Mamadou Saliou Diallo, a jugé que les faits reprochés au jeune homme ne constituaient pas une infraction à la loi pénale. Il a donc ordonné la libération du prévenu, après un mois de détention.

Seydouba Soumah avait été arrêté au soir du 1er septembre, alors qu'il se rendait en taxi collectif chez sa petite amie. Selon un policier en civil qui voyageait dans le même véhicule, il aurait répondu « moi aussi j'en ai entendu parler » au chauffeur, qui évoquait des affrontements à venir en Guinée dans les prochains mois. Le jeune homme était poursuivi pour « tentative de trouble à l'ordre public ».

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Seydouba Soumah a toujours nié les faits. Il affirme que le chauffeur parlait en réalité des nouvelles mesures d'austérité annoncées par le gouvernement. À la sortie du tribunal, son frère a exprimé, avec beaucoup d'émotions, le soulagement de la famille, avant de conseiller à tout un chacun de réfléchir à ses propos en public.

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