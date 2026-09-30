Tunisie: Dattes - Le pays à la conquête de nouveaux marchés, notamment en Europe

Les moyens d'ouvrir de nouveaux marchés aux dattes, notamment en Europe, et de renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité de ce produit sont au centre des travaux de l'atelier international consacré au "marketing et à la promotion mondiaux des dattes : meilleures pratiques et modèles de réussite", dont les travaux ont démarré mercredi à Tunis.

Organisé par le Conseil international des dattes, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et le Groupement interprofessionnel des dattes, l'atelier se tient les 30 septembre et 1er octobre 2026.

Les participants examinent notamment les moyens de développer les techniques de marketing et de promotion, de diversifier les produits et les marchés et de construire des marques, afin d'améliorer le positionnement des dattes sur les marchés internationaux.

Une étude prospective sur le marché européen

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Les travaux portent également sur la possibilité d'élaborer une étude prospective consacrée au marché européen des dattes et des produits transformés contenant de la datte, avec pour objectif d'identifier les marchés à fort potentiel, les opportunités de croissance ainsi que de nouveaux domaines de valorisation du produit et de diversification de ses utilisations.

Plus de 50 experts, professionnels et représentants d'institutions et du secteur privé participent à cette manifestation, dont une vingtaine de participants internationaux représentant plusieurs pays membres du Conseil international des dattes.

Outre la Tunisie, sont notamment représentés l'Arabie saoudite, l'Égypte, le Qatar, la Jordanie, le Maroc, Oman, l'Irak, la Libye, le Yémen et le Soudan.

Qualité, conformité et nouveaux produits

L'atelier aborde également les exigences liées à l'accès aux marchés internationaux, notamment les normes de qualité et de conformité, ainsi que les expériences du secteur privé dans les domaines du marketing, de l'exportation et de la création de valeur.

Les participants s'intéressent également au développement de produits innovants adaptés à l'évolution des habitudes de consommation, notamment les produits alimentaires intégrant la datte dans leur composition.

Des rencontres bilatérales entre exportateurs, importateurs et distributeurs internationaux sont également prévues afin d'examiner les possibilités de coopération et de partenariat et de développer les relations commerciales.

La manifestation prévoit, par ailleurs, la présentation de la stratégie du Conseil international des dattes pour la période 2026-2030.

Les travaux se poursuivront jeudi avec des visites de terrain dans plusieurs unités de conditionnement et d'exportation des dattes, destinées à présenter l'expérience tunisienne dans les domaines du tri, du conditionnement, de l'emballage, de la qualité, de la conformité sanitaire, de l'exportation et du marketing.