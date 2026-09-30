Tunisie: ASSAD - Perte nette de 18,02 millions de dinars au premier semestre 2026

L'Accumulateur Tunisien ASSAD : revenus en baisse de 18,9 % au premier semestre 2026 et perte nette de 18,02 millions de dinars après modifications comptables

L'Accumulateur Tunisien ASSAD a enregistré au premier semestre 2026 des revenus de 41,15 millions de dinars, contre 50,73 millions de dinars un an plus tôt, soit un recul de 18,9 %. Son résultat net après modifications comptables est une perte de 18 019 891 dinars, contre un bénéfice de 228 382 dinars au 30 juin 2025. Ces chiffres figurent dans les états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2026, qui portent sur six mois.

La perte intègre un effet négatif de 16 034 850 dinars, lié à la constatation d'une dette de 16 millions de dinars envers la douane tunisienne, comptabilisée comme modification comptable en contrepartie des capitaux propres d'ouverture. Hors cet effet, le résultat des activités ordinaires après impôt est une perte de 1 985 041 dinars, contre un bénéfice de 228 382 dinars. Le résultat par action publié est de -0,083 dinar, sur la base de 24 millions d'actions.

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Le résultat d'exploitation s'établit à 455 397 dinars, contre 3,66 millions de dinars au premier semestre 2025, soit une baisse de 87,6 %. Les charges d'exploitation reculent à 40,70 millions de dinars, contre 47,34 millions, un mouvement insuffisant pour compenser la baisse des revenus. Les charges financières nettes augmentent à 3,48 millions de dinars, contre 3,33 millions. Les produits de placements, composés de dividendes, atteignent 509 131 dinars, contre 4 483 dinars un an auparavant.

La baisse des revenus vient des exportations, qui passent de 23,37 millions à 14,00 millions de dinars, soit un repli de 40,1 %. Les ventes locales de batteries de démarrage sont presque stables, à 27,15 millions de dinars contre 27,36 millions.

Le montant de 16 millions de dinars retenu par la société correspond à l'offre de conciliation formulée par l'administration des douanes le 31 juillet 2026. Cette offre fait suite à une condamnation prononcée en juillet 2024 par le tribunal de première instance de Ben Arous, qui avait infligé à la société, solidairement avec son représentant légal, des amendes de 234 millions de dinars. Lors de l'audience en appel du 3 juillet 2026, l'administration a abandonné deux des trois chefs d'accusation et ramené sa demande à 80 millions de dinars. La pénalité de 16 millions de dinars est payable par tranches trimestrielles sur cinq ans. La société a versé la première tranche, de 1,6 million de dinars, le 14 août 2026. Les données comparatives au 31 décembre 2025 ont été retraitées en conséquence.

Au bilan, les capitaux propres s'élèvent à 28 276 319 dinars, contre 30 261 995 dinars à fin 2025 après retraitement. Le total du bilan est de 155 993 098 dinars, contre 158 634 625 dinars. Les concours bancaires et autres passifs financiers courants montent à 63,45 millions de dinars, contre 60,35 millions à fin 2025, tandis que les emprunts non courants reculent à 9,95 millions de dinars, contre 12,72 millions.

Les flux de trésorerie liés à l'exploitation atteignent 5 888 248 dinars, contre 4 528 948 dinars au premier semestre 2025. Les flux de financement sont négatifs de 8 008 954 dinars, dont 2 801 205 dinars de remboursements d'emprunts et 5 207 749 dinars de variation des crédits de gestion. Les cessions d'immobilisations financières ont rapporté 951 551 dinars. La trésorerie de clôture est négative de 8 057 027 dinars, contre -5 971 047 dinars au début de l'exercice.