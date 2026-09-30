Tunisie: Accidents de la route - L'ASR appelle à un durcissement des sanctions

L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière a renouvelé son appel à l'application stricte de la loi et au durcissement des sanctions afin de freiner l'hécatombe des accidents de la route.

Invitée sur les ondes de la Radio nationale, la Présidente de l'association, Afef Ben Ghenia, a insisté sur la nécessité de faire respecter la limitation de vitesse à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, tout en réclamant des constats de terrain rigoureux et l'installation de caméras de surveillance.

Dans ce contexte, elle a souligné l'importance de déployer tous les moyens logistiques nécessaires pour l'aménagement des routes, la mise en place d'une signalisation horizontale et verticale adéquate, ainsi que l'installation de ralentisseurs, y compris sonores et vibratoires, autour des écoles.

Afef Ben Ghenia a également lancé un appel urgent au ministère de l'Éducation et à l'ensemble des parties prenantes pour intégrer l'éducation routière dans les programmes scolaires. L'objectif est de sensibiliser les enfants et les jeunes afin de forger une nouvelle génération respectueuse du code de la route.

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Par ailleurs, elle a exhorté les parents à faire preuve de la conscience requise et à contribuer aux efforts visant à réduire les accidents de la route.

La responsable a enfin révélé que l'année 2025 a été marquée par le décès de 98 enfants dans des accidents de la route -- soit l'équivalent de l'effectif de trois classes scolaires. Elle a affirmé que ces drames auraient pu être évités si la loi avait été rigoureusement appliquée.