Tunisie: Administration tunisienne - Vers un abandon progressif du fax

L'abandon progressif de l'utilisation du fax dans l'administration tunisienne dépend de l'achèvement de la préparation technique et organisationnelle des établissements publics, ainsi que du déploiement des infrastructures nécessaires et de la généralisation de la messagerie électronique professionnelle sécurisée, a indiqué mardi l'Unité de l'administration électronique à la présidence du gouvernement.

Dans une réponse à une question écrite du député Faisal Saghir sur le maintien du recours au fax et la généralisation insuffisante du courrier électronique dans les échanges administratifs, l'unité a souligné que la transition vers une administration entièrement numérique devait se faire progressivement, en tenant compte des différents niveaux de préparation des structures centrales, régionales et locales.

La présidence du gouvernement, en coordination avec les organismes publics et le ministère des Technologies de la communication, œuvre notamment à généraliser les échanges électroniques de documents et à réduire progressivement les moyens traditionnels, à travers le système « Alissa » de gestion électronique sécurisée, ainsi que le recours aux signatures et cachets électroniques.

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Ces efforts comprennent également le développement des infrastructures numériques, le raccordement des organismes publics au réseau administratif intégré et le renforcement de la cybersécurité.

Le système « Alissa » doit notamment réduire l'utilisation du papier, accélérer le traitement des dossiers et garantir la sécurité et la confidentialité des documents administratifs.