Tunisie: Thyna - Le gouverneur de Sfax inspecte les projets et appelle à des interventions urgentes

Le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a effectué une visite de terrain dans la délégation de Thyna pour suivre l'état d'avancement des projets et des interventions municipales, et évaluer leur adéquation aux besoins des habitants.

Les visites ont couvert l'état des routes, l'éclairage public, les points noirs et plusieurs projets municipaux en cours. Sur place, le gouverneur a constaté les problèmes existants et exigé une intervention urgente pour remédier aux insuffisances et accélérer les réalisations en cours

Il a insisté sur l'entretien du cadre de vie, la propreté, le renforcement de l'infrastructure et la maintenance des routes, préalable nécessaire à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il a également appelé à intensifier la coordination entre les structures concernées et à mobiliser les moyens disponibles pour traiter en priorité les problèmes à impact direct sur le quotidien.

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Une session de travail a suivi au siège de la délégation de Thyna, réunissant l'ensemble des intervenants lors de laquelle les dossiers en suspens, dont notamment l'état des routes, la propreté, la situation financière des projets, ont été examinés avec une injonction claire : accélérer le traitement des questions dans les plus brefs délais et veiller au suivi rigoureux des décisions sur le terrain.

Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la supervision des projets régionaux et locaux, avec pour cap seul unique, répondre autant possible aux attentes des citoyens et promouvoir la qualité des services et de l'infrastructure dans la région.