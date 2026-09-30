Tunisie: Investissements autrichiens au pays - 502 millions de dinars et 24.000 emplois

Les investissements autrichiens en Tunisie s'élèvent à quelque 502 millions de dinars, portés par 26 entreprises actives générant 24 000 emplois, a déclaré, mardi, à l'agence TAP, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en marge du Forum d'investissement tuniso-autrichien.

Quatre entreprises autrichiennes ont étendu leurs activités en 2026 pour 10 millions d'euros, « confirmant la confiance dans le climat d'investissement en Tunisie et encourageant d'autres opérateurs à s'y implanter », a encore précisé le ministre. Il a souligné que ce forum permettra à la Tunisie de promouvoir ses « avantages comparatifs » auprès d'hommes d'affaires autrichiens ayant exprimé leur intérêt à investir dans le pays.

De son côté, le ministre autrichien de l'Économie, Wolfgang Hattmannsdorfer, a indiqué à TAP que sa visite vise à évaluer le climat d'investissement, estimant que les potentialités de la Tunisie offrent aux entreprises autrichiennes des perspectives concrètes, notamment dans secteur de l'énergie. « Nous voulons contribuer à l'histoire de la réussite de la Tunisie », a-t-il déclaré.

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Pour sa part, le président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), Aslane Ben Rejeb, a relevé que les échanges commerciaux tuniso-autrichiens ont atteint 333 millions d'euros en 2025, dont plus de 270 millions d'exportations tunisiennes contre moins de 80 millions d'importations, dégageant ainsi un excédent en faveur de la Tunisie. Il a précisé que le forum, organisé avec l'ambassade d'Autriche, vise à dynamiser l'investissement bilatéral, à créer de la valeur ajoutée et à générer des emplois.

Le forum a réuni 20 entreprises autrichiennes actives dans l'énergie, le stockage, l'eau et le dessalement, le transport, la logistique et l'industrie automobile. Selon un communiqué de l'ambassade d'Autriche en Tunisie, le ministre autrichien de l'Économie et la délégation l'accompagnant ont achevé, mardi, leur visite de travail en Tunisie, centrée sur le renforcement des relations économiques bilatérales et le rapprochement entre opérateurs des deux pays.