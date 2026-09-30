Afrique: Foot / CAN U23 - La Tunisie bat le Bénin (2-0)

La sélection tunisienne U23 de football a battu son homologue béninoise (2-0), en match aller du premier tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (Egypte-2027), disputé mardi au stade olympique de Sousse.

Le Onze national s'est imposé grâce à un doublé de Omar Ben Ali (57 sp et 90+7). La manche retour aura lieu le 5 octobre au Stade de Kégué à Lomé (16h00). Le vainqueur de cette double confrontation sera opposé, au 2e tour, au Gabon, exempté au premier tour. La phase finale de la CAN-2027 verra la participation de huit sélections et sera qualificative pour les Jeux olympique de Los Angeles 2028.