Tunisie: La Direction Générale des Impôts dévoile l'agenda fiscal du mois d'octobre 2026

30 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

L'agenda fiscal du mois d'octobre 2026, publié par la Direction Générale des Impôts relevant du ministère des Finances, comporte quatre échéances pour l'accomplissement des obligations fiscales et le paiement des taxes pour les différentes catégories de contribuables.

Les principales échéances se présentent comme suit :

Le 16 octobre 2026 est la date limite fixée pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques et marque également la date limite pour le dépôt de la déclaration trimestrielle pour les personnes assujetties au régime forfaitaire et rattachées au régime réel.

Le 20 octobre 2026 correspond au dernier délai pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales adhérentes au système de télédéclaration et de télépaiement.

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Le 28 octobre 2026 constitue enfin la date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes morales non assujetties à la télédéclaration et au télépaiement.

Ces échéances s'inscrivent dans le cadre des obligations fiscales périodiques incombant aux contribuables, sachant que les services du ministère des Finances mettent à disposition des services de déclaration et de calcul des impôts en ligne via les plateformes électroniques dédiées.

La direction a précisé que ces dates représentent « le dernier jour du délai légal » fixé pour le dépôt des déclarations fiscales et non l'unique journée autorisée pour les effectuer.

Enfin, la Direction Générale des Impôts a invité les personnes concernées à déposer leurs déclarations les jours précédant les délais de rigueur susmentionnés, afin d'éviter l'encombrement dans les recettes financières ainsi que la surcharge sur le système informatique au cours des dernières heures.

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