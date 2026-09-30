Tunisie: Plasticum Tunisie - Le bénéfice net 2024 recule de 35,6 %, à 0,668 MDT

Plasticum Tunisie a clôturé 2024 avec un résultat net de 0,668 million de dinars tunisiens (MDT), contre 1,037 MDT en 2023. Ses revenus reculent de 5,7 %, à 22,34 MDT.

Le résultat d'exploitation s'établit à 2,298 MDT, contre 2,766 MDT un an plus tôt (moins 16,9 %). Avant impôt, le résultat des activités ordinaires ressort à 0,909 MDT, contre 1,254 MDT. L'impôt sur les sociétés atteint 0,241 MDT, contre 0,218 MDT en 2023. Ces chiffres proviennent des états financiers arrêtés au 31 décembre 2024.

Le repli des revenus, de 23,70 à 22,34 MDT, vient des ventes d'injection, qui passent de 22,34 à 20,06 MDT (moins 10,2 %). Les ventes de moules progressent au contraire de 67,1 %, de 1,36 à 2,28 MDT.

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Les charges d'exploitation diminuent de 4,4 %, à 20,19 MDT, contre 21,12 MDT. Les achats d'approvisionnements consommés reculent de 14,2 %, à 11,56 MDT, dont 8,68 MDT pour la matière première plastique, contre 9,68 MDT en 2023. Les charges de personnel augmentent de 4,7 %, à 4,91 MDT, contre 4,69 MDT. Les dotations aux amortissements et aux provisions baissent à 2,39 MDT, contre 3,19 MDT, avec des reprises sur provisions de 0,756 MDT en 2024, contre 0,067 MDT en 2023. Les charges financières nettes restent stables, à 1,467 MDT. La variation des stocks de produits finis pèse 0,051 MDT en charge en 2024, alors qu'elle avait apporté 1,658 MDT en 2023.

La trésorerie se redresse nettement. Les flux générés par l'exploitation atteignent 6,056 MDT, contre 0,417 MDT en 2023. L'exercice 2024 se distingue notamment par une variation positive des dettes d'exploitation de 2,278 MDT, alors qu'elle était négative de 3,154 MDT un an plus tôt. Les investissements ont mobilisé 3,180 MDT (4,496 MDT en 2023), dont 2,712 MDT pour les immobilisations corporelles et incorporelles. La société a versé 1,185 MDT de dividendes, contre 1,169 MDT en 2023. Au total, la trésorerie de clôture s'élève à 1,540 MDT, contre 0,555 MDT fin 2023.

Au bilan, le total des actifs atteint 39,618 MDT, contre 39,513 MDT. Les capitaux propres s'établissent à 18,634 MDT, contre 19,216 MDT, et les passifs à 20,983 MDT, contre 20,297 MDT. Les emprunts reculent à 6,680 MDT, contre 7,414 MDT, et les concours bancaires et autres passifs financiers à 9,146 MDT, contre 9,953 MDT. Les dettes fournisseurs, elles, progressent à 4,013 MDT, contre 1,779 MDT. Les stocks nets ressortent à 7,460 MDT, contre 7,811 MDT, et les créances clients nettes à 6,377 MDT, contre 6,716 MDT.