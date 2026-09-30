Sénégal: IEF - Les conditions réunies pour une bonne rentrée scolaire

Mbacké — Les conditions d'un bon démarrage de l'année scolaire 2026-2027 sont réunies dans le département de Mbacké (centre), a indiqué l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Abdoulaye Oumar Kane.

Il en a donné l'assurance lors d'un comité départemental de développement (CDD) consacré à la rentrée scolaire. Selon lui, "de grands pas" ont été accomplis, notamment sur le plan administratif, avec l'achèvement des passages de services et la confection des emplois du temps dans le moyen-secondaire. Les établissements poursuivent également la migration de leurs données vers la de plateforme permettant notamment de faciliter les transferts d'élèves.

M. Kane a aussi évoqué les opérations de désherbage, de désinfection et de désinsectisation des écoles, menées avec l'appui des collectivités territoriales. Trois écoles affectées par les inondations nécessitent toutefois des travaux de remblayage et de mise aux normes. L'IEF a signalé un déficit de 57 enseignants à l'élémentaire et de 23 professeurs au moyen, mais assure que la situation "gérable" grâce notamment au recrutement spécial. Il a également évoqué un déficit important en tables-bancs, malgré la réhabilitation de 2 000 unités et appelé les collectivités à poursuivre leur appui aux écoles.