Sénégal: Un arrêté interdit provisoirement la baignade à la plage de Notto Gouye Diama

30 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Notto Gouye Diama (Tivaouane) — Le sous-préfet de l'arrondissement de Pambal, dans le département de Tivaouane (ouest), Abdoulaye Sow, a pris, mardi, un arrêté interdisant provisoirement la baignade à la plage de Notto Gouye Diama, pour limiter les cas de noyade qui y sont très fréquents, a appris l'APS.

La décision est motivée, notamment, par la récurrence des cas de noyade, la forte affluence des jeunes venant des communes environnantes et l'absence de maîtres-nageurs sauveteurs et de dispositif de secours sur le site. La plage est très fréquentée, en cette période de canicule, par des jeunes en provenance des départements de Tivaouane et de Thiès, particulièrement durant les week-ends. L'autorité administrative relève également les risques d'accidents liés aux courses-poursuites auxquelles s'adonnent les conducteurs de mototaxis "Jakarta", en convoi sur le chemin du retour vers Thiès.

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