Sénégal: Sédhiou - L'IA annonce des ajustements pour faire face aux besoins en enseignants

Sédhiou — L'inspecteur d'académie de Sédhiou (sud), Cheikh Yabo Diop, annonce que des ajustements seront faits pour assurer un fonctionnement normal des cours face aux besoins importants de la région en enseignants, dépassant 500 instituteurs dans le seul primaire par exemple.

En dépit des résultats "encourageants" obtenus par la région de Sédhiou dans les différents examens scolaires, "des défis majeurs persistent", a-t-il déclaré lors d'un le comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027. Cette rencontre, tenue dans la salle de délibération de l'hôtel de ville de Sédhiou, a réuni les principaux acteurs du secteur éducatif, afin de dresser le bilan de l'année écoulée et d'identifier les besoins pour un démarrage optimal des cours.

Selon l'inspecteur d'académie, les besoins en enseignants de la région dépassent 500 instituteurs pour le primaire, 150 enseignants pour le moyen et 75 professeurs pour le secondaire. Il s'y ajoute un besoin en tables-bancs et en salles de classe dans "quelques établissements, a-t-il ajouté. L'inspecteur a toutefois assuré que des ajustements seront faits pour un fonctionnement normal des cours, mais a insisté sur la nécessité de monter un dossier consolidé à soumettre au ministère de l'Éducation nationale afin de combler ces manques.

S'agissant de l'ouverture du nouveau collège construit dans le cadre du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), il a précisé que ses services sont en attente d'une autorisation spéciale. Cheikh Yabo Diop a promis de saisir l'autorité centrale pour permettre l'ouverture du CEM4, destiné à désengorger les autres collèges de la commune. Il a rappelé les résultats encourageants obtenus par la région cette année aux examens nationaux, faisant état d'un bond de 10 points enregistré au baccalauréat par exemple.

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De son côté, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé du développement, Ba Ousmane Danfakha, a insisté sur la nécessité d'organiser des opérations de désherbage, nettoiement et maintenance avant la rentrée scolaire. Il a également exhorté les collectivités territoriales à s'impliquer davantage pour répondre aux besoins locaux, tout en invitant les parents d'élèves à renforcer la sensibilisation, afin que les enfants soient présents au premier jour de la rentrée des classes.

M. Danfakha a assuré de la volonté commune des autorités et des acteurs éducatifs de faire de la rentrée scolaire 2026-2027 une réussite, malgré les contraintes matérielles et humaines.