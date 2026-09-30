Sénégal: Suspension des "Navétanes" à Ngandiouf, après des incidents au stade

Tivaouane — Le sous-préfet de l'arrondissement de Niakhène, Babacar Kébé, a pris, mardi, un arrêté suspendant, "jusqu'à nouvel ordre", les activités du championnat national populaire à Ngandiouf, une commune du département de Tivaouane (ouest), invoquant des risques de trouble à l'ordre public.

La suspension du tournoi de football des "Navétanes" dans cette commune de l'arrondissement de Niakhène fait suite à des incidents survenus après la victoire ( 2- 1) de l'ASC Mbakhisse face à l'ASC Ndop Gadiaga. Selon des informations recueillies par l'APS, un habitant de Ngandiouf, membre du comité d'organisation du tournoi de la zone, aurait été agressé alors qu'il ramassait les ballons sur le terrain à la fin de la rencontre.

Informés de l'agression après que la victime a été évacuée au poste de santé de Ngandiouf, puis transférée au centre de santé de Mékhé, des jeunes de sa localité auraient réagi, provoquant des échauffourées entre les deux camps. Ces altercations ont fait une dizaine de blessés, selon les mêmes sources.

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Des dégâts matériels ont aussi été enregistrés au stade, où des chaises auraient été cassées et une voiture endommagée. Face à ces incidents et aux risques de nouvelles tensions, le sous-préfet de Niakhène a décidé de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, l'ensemble des activités "Navétanes" sur le territoire de la commune de Ngandiouf.