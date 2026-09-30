Afrique: Report du démarrage du championnat professionnel au 17 octobre

Dakar — Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football a décidé, "à l'unanimité" de ses membres, de faire reporter au samedi 17 octobre le démarrage du championnat professionnel, initialement prévu le samedi 3 octobre, annonce l'instance dirigeante dans un communiqué.

"Cette décision vise à assurer une meilleure articulation entre le calendrier des compétitions nationales et celui des équipes nationales, tout en préservant les intérêts supérieurs du football sénégalais et la bonne préparation des différentes sélections engagées dans des échéances internationales", indique la FSF.

Elle invite la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), les clubs professionnels et l'ensemble des acteurs concernés à prendre les dispositions nécessaires afin d'intégrer cette nouvelle date dans leurs planifications respectives.

La période initialement retenue pour le démarrage du championnat professionnel coïncide avec plusieurs échéances internationales importantes concernant l'équipe nationale A qui joue contre celle des Comores, le 4 octobre 2026, signale la FSF.

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Il s'y ajoute que les sélections nationales U23, U20, U17 et de beach soccer vont affronter respectivement celles de la Gambie, les 2 et 4 octobre, de la République démocratique du Congo, les 1er et 4 octobre, de la France, les 3 et 5 octobre, et du Nigeria, les 3 et 4 octobre 2026, ajoute la FSF.