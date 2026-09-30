Sénégal: MMA - Adama Diop "Blindé" va rejoindre l'UFC

30 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'ancien lutteur Adama Diop dit "Blindé" est en passe de rejoindre l'Ultimate Fighting Championship (UFC), la plus grande organisation internationale d'arts martiaux mixtes (MMA) au monde, a-t-on appris des responsables de cette organisation.

Adama Diop a battu mardi soir le Russe Zaurbek Sabanov sur TKO à 2 minutes et 13 secondes du deuxième round d'un combat très intense disputé à Las Vegas (États -Unis), dans le cadre Dana White's Contender Series, antichambre de l'UFC. Le patron de l'UFC l'Américain Dana White a annoncé, à l'issue de ce combat, avoir décidé d'accorder un contrat UFC à Adama Diop, malgré les critiques sur sa technique.

Cette victoire de mardi marque sa septième fin de combat avant la limite en huit succès. L'ancien lutteur, âgé de 31 ans, poursuit ainsi son ascension, après avoir dominé le MMA en France. Il va devenir le premier Sénégalais à rejoindre l'UFC après des passages par l'EFC et Hexagone.

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