Sénégal: Thiès accueille à bras ouverts la flamme olympique

Thiès — La ville de Thiès a accueilli la flamme olympique, mardi dans l'après-midi, à la Promenade des Thièssois, dans le cadre d'une tournée nationale à travers le pays, un peu plus d'un mois avant le démarrage des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui se tiendront pour la première fois en Afrique, du 31 octobre au 13 novembre.

Les membres de la caravane porteuse de la flamme, intitulée "Pass the Energy" (transmettez l'énergie), ont foulé la principale place publique de Thiès après 17 heures. Ils l'ont transmise à sept porteurs issus notamment des milieux sportif et culturel, dont quatre hommes et trois femmes. Les personnes vivant avec un handicap étaient représentées parmi cet échantillon.

"Cette flamme qui brille devant nous a déjà traversé plusieurs villes du Sénégal. Elle porte en elle un message d'unité, de dépassement de soi et d'excellence, les mêmes valeurs qui animent l'olympisme depuis toujours", a déclaré l'adjoint au gouverneur de Thiès, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang. Pour lui, l'arrivée de la flamme dans la région de Thiès est une manière d'inviter les populations à "se montrer à la hauteur de cet héritage".

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Il a invité la jeunesse thiéssoise, en tant qu"'ambassadeurs" de la région, à s'illustrer de la meilleure manière, tant au plan sportif que des valeurs. "Vous qui portez cette flamme, vous qui l'accompagnez de vos chants, de vos cris de joie et de votre énergie, sachez que vous êtes aujourd'hui les véritables ambassadeurs de notre région", a-t-il lancé.

"Cette flamme qui passe entre vos mains, a-t-il poursuivi, ne s'éteint pas au coucher du soleil. Elle doit continuer de brûler en chacun de vous, dans votre discipline, dans votre engagement scolaire ou sportif, dans votre volonté de bâtir, pour vous-mêmes et pour le Sénégal, un avenir à la mesure de vos ambitions". "Thiès, ville carrefour, cité du rail, terre de cheminots, de bâtisseurs, de sportifs et d'acteurs culturels de haut niveau, notre région a, de tout temps, su répondre présente lorsque l'honneur de la nation était en jeu", a-t-il dit.

M. Niang a salué l"'engagement remarquable" des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, des exécutifs territoriaux, du Comité régional de pilotage, ainsi que des partenaires, qui ont oeuvré pour que cette journée se déroule "dans les meilleures conditions de sécurité, d'organisation et de convivialité". "La flamme olympique est le langage universel de la paix, de la fraternité, de l'amitié", a pour sa part déclaré le maire de la ville de Thiès, Babacar Diop.

Relevant que les Thiéssois sont "très heureux" de recevoir la flamme olympique, l'édile estime qu'en choisissant le Sénégal pour accueillir la 4-ème édition des Jeux olympiques de la jeunesse, le mouvement olympique "renouvelle sa confiance à la jeunesse africaine, qui fait preuve de maturité, d'innovation, mais aussi [...] de dynamisme". L'olympisme, a-t-il commenté, est une grande école pour la jeunesse du monde, à laquelle il "enseigne la bravoure, le courage et le sens de l'effort".