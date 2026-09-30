Congo-Kinshasa: Dialogue national sous l'ère Félix Tshisekedi - Du processus pyramidal à la nécessité d'une analyse holistique de l'Etat

Contexte et justification du Dialogue

La République démocratique du Congo est confrontée pour la énième fois à une crise sécuritaire dans sa partie orientale, plus précisément dans le Grand Kivu, avec l'implication du Rwanda sous couvert du M23.

A travers tout le pays des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction de la communauté internationale face aux violations répétées de la souveraineté de la République démocratique du Congo ainsi qu'aux nombreuses conséquences qui en découlent.

C'est dans ce contexte que la classe politique congolaise et toutes les forces vives de la nation ont exprimé et soutenu l'idée d'un dialogue national pour examiner la situation, ressortir les facteurs de sa résurgence et, le cas échéant, formuler les perspectives d'avenir susceptibles de restaurer la paix, la stabilité et l'autorité de l'Etat d'une part, et conjurer la menace de la balkanisation qui plane sur le pays d'autre part.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Décryptage récapitulatif du discours présidentiel annonçant le Dialogue en RDC

L'organisation du dialogue national sous l'ère Felix TSHISEKEDI s'annonce animée et pertinente au regard de la complexité des défis à relever et du volume élevé des attentes d'une population exaspérée par des crises politiques et sécuritaires en répétition.

Lors de son discours du 27 aout 2026, le Président de la République a fixé les grandes lignes du processus devant sous-tendre l'organisation de ce forum aux enjeux multiples avec comme innovation la consultation de la population dans le but de constituer un référentiel devant servir de base pendant les discutions.

Dans une approche diachronique, le Chef de l'Etat a passé en revue les différents dialogues organisés en République démocratique du Congo pour tirer les enseignements idoines et intégrer les correctifs nécessaires afin de se démarquer des processus antérieurs.

Et sous un regard critique, il a déploré l'usage abusif de ces dialogues par une classe politique trop focalisée sur le partage du pouvoir au détriment d'une réelle volonté politique axée sur l'identification et l'éradication des véritables facteurs de résurgence des crises politiques et sécuritaires qui maintiennent le pays dans l'instabilité et le sous-développement malgré ses immenses ressources naturelles.

Un Dialogue National sur fond d'un processus pyramidal conforte par une rupture méthodologique et une innovation procédurale

Pendant que la classe politique congolaise préparait à l'organisation du dialogue dans le format usuel, un fait marquant retient désormais l'attention des congolais. C'est la volonté affichée par le Garant de la nation pour rompre avec la méthode routinière ayant caractérisé l'organisation des précédents dialogues en République démocratique du Congo.

Pendant longtemps, les dialogues étaient convertis en conciliabules politiques permettant à la classe politique de négocier des transitions politiques juteuses, se redistribuer des positions politiques avantageuses et surtout d'élaborer des mécanismes sophistiqués du partage du pouvoir ou de la recomposition de l'architecture institutionnelle de l'Etat.

Sans aucun doute, le schéma proposé par le Président de la République relève de ses prérogatives constitutionnelles de Garant de la nation et atteste sans ambages que la République démocratique du Congo s'inscrit inexorablement dans un processus pyramidal impulsé par le lancement d'une série des consultations populaires au niveau de chaque province, à travers des forums préliminaires devant impliqué toutes les couches sociales et professionnelles de la population, avant d'être consolidées par la tenue du dialogue national à Kinshasa.

On comprend alors pourquoi le schéma présidentiel suscite des agitations car en réalité, le processus pyramidal qui balise la voie à ce dialogue est une innovation procédurale qui marque à la fois un tournant et une rupture méthodologique dans la mesure où il intègre les aspirations profondes du souverain primaire dans une dynamique dont les tenants et les aboutissants seront légitimés par une vaste participation citoyenne impliquant notamment les organisations des femmes, des jeunes, des travailleurs, des personnes vivant avec handicap et d'autres personnes vulnérables, les entrepreneurs, les agriculteurs, les enseignants, les chercheurs, les artistes, les professionnels de la santé, les acteurs de l'économie informelle ainsi que la diaspora congolaise.

De la rupture à l'innovation : justification et nécessite

En République démocratique du Congo, le dialogue national s'est fortement ancré dans la pratique sociopolitique. Il a permis au pays de surmonter de tensions et des crises politiques ayant marqué l'histoire du pays depuis l'indépendance à ce jour.

Mais, au-delà de son rôle pacificateur et désamorceur des tensions et des crises politiques, il a développé dans la classe politique congolaise le gout du raccourci dans l'accession aux arcanes du pouvoir. A la place de s'en servir pour aider le pays d'éradiquer les véritables causes de résurgence des crises multiformes qui l'affaiblissent, il a plutôt servi des stratagèmes à une classe politique obsédée par la boulimie du pouvoir pour satisfaire des intérêts égoïstes au moment où la population est restée confrontée à la pauvreté, à la corruption, au chômage, à l'insécurité et autres défis vitaux.

Et c'est dans le souci de remédier à cette tare qu'il est nécessaire et logique de cerner les mobiles de la démarche du Président de la République axée sur la rupture méthodologique et l'innovation procédurale dans le cadre d'un processus pyramidal au cours duquel les aspirations et les préoccupations de la population constituent le fondement et la finalité.

Du processus pyramidal a l'analyse holistique de l'Etat pour rendre le dialogue thérapie

Au-delà des approches sociologiques, politologues, juridiques ou encore philosophiques, les questions de l'État peuvent ou doivent aussi être appréhendées dans le cadre d'une analyse holistique. En clair, de même que la persistance ou résurgence d'une pathologie implique logiquement la remise en question des diagnostics posés ainsi que celle liée aux thérapies proposées, le caractère cyclique et systématique des crises multiformes que connaît la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance est un défi majeur qui requiert l'expérimentation des approches innovantes dans la compréhension de leurs causes et la recherche des solutions idoines.

En d'autres termes, pour rendre le dialogue national productif, il est nécessaire de conforter et concilier le processus pyramidal impulsé par le Président de la République avec l'analyse holistique de l'État congolais afin de mieux consolider et fructifier le schéma présidentiel en cours d'expérimentation.

Cependant, il convient de distinguer le processus pyramidal à l'analyse holistique de l'État. Le processus pyramidal s'inscrit dans le cadre de l'innovation procédurale impulsée par le Président de la République pour légitimer le dialogue national à travers la participation citoyenne et les consultations de toutes les couches de la population congolaise.

Tandis que l'analyse holistique est une démarche scientifique en appui à l'initiative présidentielle et elle consiste à poser le diagnostic de l'État congolais dans sa globalité afin de déceler les anomalies politiques, administratives, socioculturelles, juridiques, anthropologiques et métaphysiques à la base de son instabilité prolongée tout en formulant, le cas échéant, une thérapie efficace et pragmatique susceptible d'optimiser ses performances institutionnelles, organisationnelles et opérationnelles face aux défis et enjeux de déstabilisation, d'infiltration et d'agression de la République démocratique du Congo.

Conclusion

L'histoire politique de la République démocratique du Congo est jalonnée par des crises politiques et sécuritaires dont la plupart ont été désamorcées par des dialogues politiques.

Dans cette réflexion, notre ambition était d'analyser le discours du Président de la République démocratique du Congo prononcé le 27 août 2026 pour déceler les raisons ayant motivé la rupture méthodologique et l'innovation procédurale qui traduisent sa volonté politique de se démarquer des dialogues précédents.

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de noter que le schéma proposé par le Président de la République en prélude du dialogue national fait beaucoup réagir aussi bien dans la classe politique, dans la société civile que dans l'opinion publique dans la mesure où l'expérience congolaise a réduit ce forum politique à une aubaine destinée à récompenser les seigneurs de guerre, à blanchir les auteurs de détournements des deniers publics et surtout à favoriser le partage du pouvoir au mépris de la justice, des victimes et de la population toute entière.

Cette volonté de rompre et d'innover exprimée par le Président de la République mérite d'être saluée, appropriée et surtout appuyée par des initiatives citoyennes, politiques et intellectuelles afin de rendre ce dialogue national fructueux pour le pays.

En tant qu'élites et réformistes, nous ne saurions rester indifférents à cette dynamique nationale. C'est dans ce cadre que cette réflexion a été initiée afin de témoigner notre approbation au schéma présidentiel tout en proposant qu'il soit conforté par l'analyse holistique de l'État car nous pensons que la fécondité du dialogue national dans le contexte actuel est tributaire de cette complémentarité.