Congo-Kinshasa: Santé en RDC - Le Ministre Samuel Roger Kamba et le banc syndical des médecins évaluent les avancées de l'accord gouvernemental

Ce lundi 28 octobre, le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une séance de travail cruciale avec les représentants du banc syndical des médecins. L'objectif : faire le point sur l'état d'avancement du protocole d'accord signé entre le Gouvernement et les professionnels de santé.

Dans un climat de dialogue social, cette rencontre a permis de passer en revue les engagements mutuels pris pour stabiliser le secteur de la santé en République Démocratique du Congo. Le Ministre Kamba a réaffirmé la volonté du gouvernement de respecter ses promesses tout en soulignant les défis restants.

Un alignement progressif des effectifs

L'un des points majeurs de la discussion a porté sur la situation administrative et financière des médecins. Selon les chiffres communiqués lors de la réunion, des progrès significatifs ont été enregistrés concernant l'alignement à la prime : sur les 800 médecins initialement prévus dans les accords, 600 ont déjà été progressivement alignés.

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Outre cette régularisation, la question de la « prime complémentaire » a été au coeur des échanges. Le Ministre s'est engagé personnellement à poursuivre les démarches nécessaires auprès des instances compétentes pour apporter des réponses concrètes aux préoccupations qui demeurent en suspens, afin de garantir la paix sociale dans les hôpitaux publics.Réformes structurelles et attractivité des zones rurales

Au-delà des revendications salariales, la réunion a abordé les réformes de fond engagées par le ministère pour moderniser le système de santé congolais. Parmi les priorités figurent :

Le redéploiement des médecins : Une meilleure répartition des effectifs sur l'ensemble du territoire national.

L'amélioration de la rémunération en zones reculées : Pour lutter contre les déserts médicaux, le gouvernement prévoit des incitations financières spécifiques pour les médecins exerçant dans les zones rurales et difficiles d'accès.

La Couverture Santé : La mise en oeuvre de l'Assurance Maladie Obligatoire reste un pilier central pour faciliter l'accès des populations aux soins.

Innovation : le service d'urgence « Étoile Bleue »

Le Dr Samuel Roger Kamba a également profité de cette tribune pour évoquer le développement du service d'urgence préhospitalière baptisé « Étoile Bleue ». Ce projet ambitieux vise à structurer la prise en charge des patients avant leur arrivée en structure hospitalière, un maillon essentiel pour réduire le taux de mortalité lors des urgences critiques.

En conclusion, cette rencontre marque une étape supplémentaire dans la consolidation du partenariat entre le ministère et les syndicats. Si des avancées sont notables, le banc syndical reste attentif à la finalisation totale des engagements pour assurer une couverture sanitaire efficace et un cadre de travail digne pour les médecins congolais.