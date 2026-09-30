Congo-Kinshasa: Conflit de limites entre le Kasaï-Central et le Kasaï-Oriental, RDC - Jacquemain Shabani annonce la mise en place d'une commission mixte !

Dans le cadre de son itinérance sécuritaire dans l'espace Grand-Kasaï, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Jacquemain, a tenu, ce lundi 28 septembre, une séance de travail au bord du lac Munkamba, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï-Oriental. Cette rencontre a réuni Joseph Moïse Kambulu N'Konko et Jean-Paul Mbwebwa Kapo, respectivement gouverneurs du Kasaï-Central et du Kasaï-Oriental, autour de la question du conflit de limites administratives entre les deux provinces.

Ce différend concerne principalement la zone frontalière autour du lac Munkamba, entre le territoire de Dimbelenge, au Kasaï-Central, et celui de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï-Oriental, ainsi que certaines zones du territoire de Dibaya. À l'issue de cette rencontre présidée par le patron de la territoriale, les deux gouverneurs ont exprimé leur volonté commune de parvenir à une résolution pacifique et durable de ce différend.

À cet effet, le VPM Shabani a annoncé la mise en place prochaine d'une commission mixte composée notamment d'experts de l'Institut géographique du Congo et d'autres services techniques compétents. Elle aura pour mission d'examiner les limites contestées et de proposer des solutions appropriées, en vue de prévenir toute nouvelle tension entre les communautés concernées.

Parmi les principales causes de ces tensions figurent les différends fonciers et agricoles. Les communautés de part et d'autre s'accusent mutuellement d'empiétement sur leurs terres et de violation des limites administratives ou coutumières, notamment pendant les périodes de culture et de récolte. Le VPM SHABANI a poursuivi son itinérance sécuritaire dans la province du Kasaï-Central, où il est arrivé à 1 heure du matin à Kananga chef-lieu de province. Il va procéder, dans cette province, au lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux Comités locaux et provinciaux de sécurité.

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