Congo-Kinshasa: Conflit de limites entre le Kasaï-Central et le Kasaï-Oriental, RDC - Jacquemain Shabani annonce la mise en place d'une commission mixte !

30 Septembre 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Dans le cadre de son itinérance sécuritaire dans l'espace Grand-Kasaï, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Shabani Lukoo Jacquemain, a tenu, ce lundi 28 septembre, une séance de travail au bord du lac Munkamba, dans le territoire de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï-Oriental. Cette rencontre a réuni Joseph Moïse Kambulu N'Konko et Jean-Paul Mbwebwa Kapo, respectivement gouverneurs du Kasaï-Central et du Kasaï-Oriental, autour de la question du conflit de limites administratives entre les deux provinces.

Ce différend concerne principalement la zone frontalière autour du lac Munkamba, entre le territoire de Dimbelenge, au Kasaï-Central, et celui de Kabeya-Kamwanga, au Kasaï-Oriental, ainsi que certaines zones du territoire de Dibaya. À l'issue de cette rencontre présidée par le patron de la territoriale, les deux gouverneurs ont exprimé leur volonté commune de parvenir à une résolution pacifique et durable de ce différend.

À cet effet, le VPM Shabani a annoncé la mise en place prochaine d'une commission mixte composée notamment d'experts de l'Institut géographique du Congo et d'autres services techniques compétents. Elle aura pour mission d'examiner les limites contestées et de proposer des solutions appropriées, en vue de prévenir toute nouvelle tension entre les communautés concernées.

Parmi les principales causes de ces tensions figurent les différends fonciers et agricoles. Les communautés de part et d'autre s'accusent mutuellement d'empiétement sur leurs terres et de violation des limites administratives ou coutumières, notamment pendant les périodes de culture et de récolte. Le VPM SHABANI a poursuivi son itinérance sécuritaire dans la province du Kasaï-Central, où il est arrivé à 1 heure du matin à Kananga chef-lieu de province. Il va procéder, dans cette province, au lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux Comités locaux et provinciaux de sécurité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

 

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2026 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.