Congo-Kinshasa: RDC/Italie - Thérèse Kayikwamba Wagner signe un protocole pour relancer la coopération et renforcer la cyber résilience

Hier, mardi 29 septembre 2026, à Rome, Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre d'État, Ministre des Affaires Etrangères, Coopération Internationale, Francophonie et Diaspora Congolaise, a pris part à la séance de signature du Mémorandum d'entente entre le Gouvernement de la République démocratique du Congo et MED'OR, en présence de Marco Minniti. Elle a procédé, aux côtés du Président de MED'OR, à la signature du Protocole d'accord, qui définit le cadre général de partenariat et les principes directeurs régissant les consultations futures entre les deux parties.

La Ministre d'État a salué la signature de cet instrument, qui vient mettre fin à une léthargie et réchauffer le partenariat tout en soulignant qu'il ne doit pas être « un accord de plus signé pour être gardé dans les tiroirs ». Elle a insisté sur la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique dans la coopération bilatérale RDC-Italie, à travers la facilitation du dialogue stratégique, l'organisation de séminaires et d'ateliers d'études, ainsi que l'identification de projets axés sur le renforcement des capacités sectorielles et la coopération au développement.

Les axes phares retenus couvrent l'enseignement supérieur et les bourses, la cyber-résilience et les technologies avancées (cybersécurité, IA, spatial, télécommunications), l'analyse géopolitique et la sécurité, ainsi que le soutien aux politiques publiques et à l'intégration industrielle, notamment en appui au Plan Mattei. La Ministre d'État a conclu en proposant l'organisation, dès les prochains mois, d'actions d'impact majeur, missions d'experts, arrangements spécifiques et manifestations d'intérêt du secteur privé pour une coopération plus stratégique, plus tangible et plus structurée entre la RDC et l'Italie.

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