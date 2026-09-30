Congo-Kinshasa: Avec l'appui des systèmes SIGOIL et INTERTEK - Le Gouvernement accélère la lutte contre le commerce illicite de carburant !

C'est une offensive technologique d'une envergure inédite que s'apprête à déclencher le Gouvernement de la République pour fermer définitivement les robinets de la fraude pétrolière qui saignent les finances publiques. Sous la présidence de la Ministre d'État, Ministre des Hydrocarbures, Acacia Bandubola Mbongo, une réunion interministérielle de haute portée stratégique s'est tenue ce mardi 29 septembre 2026 à Kinshasa. Réunissant les délégués de la Primature, de l'Économie nationale, des Finances, de la DGDA, de la DGRAD ainsi que du Secrétariat Général aux Hydrocarbures, cette séance de travail a acté le lancement imminent du projet pilote de traçabilité et de sécurisation du secteur pétrolier aval.

Axé en priorité sur les corridors d'approvisionnement ultra-sensibles des zones Sud et Est du pays en provenance de Tanzanie, de Zambie, du Zimbabwe et d'Afrique du Sud, ce dispositif associe l'intelligence informatique du système souverain SIGOIL développé par Swiss Authentis au marquage physique par scellés électroniques géolocalisés (GPS/GSM) déployé par le géant Intertek. Un bouclier numérique anticontrebande prêt à être activé pour maximiser les recettes du Trésor public et assainir la chaîne de distribution.

Pour étouffer les pratiques frauduleuses, le Gouvernement mise sur l'action combinée de deux technologies de pointe parfaitement complémentaires :

La plateforme souveraine SIGOIL (Swiss Authentis) : un système d'information informatique centralisé et entièrement détenu par l'État congolais, permettant de réguler, suivre et maîtriser en temps réel l'intégralité des flux et des données du secteur pétrolier aval.

Le verrouillage par scellés intelligents (INTERTEK) : la pose de scellés électroniques dotés de balises GPS/GSM sur les camions-citernes dès les pays de provenance (Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Afrique du Sud) et aux postes-frontières, garantissant un suivi géographique ininterrompu jusqu'aux sites de dépotage autorisés.

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À l'issue de cette session d'arbitrage décisive, les dirigeants des structures partenaires ont exprimé leur pleine satisfaction quant à l'aboutissement de cette phase préparatoire et à la maturité des outils développés.

Témoignant de la montée en puissance de l'outil informatique de l'État, Guillaume Chaize, Directeur Général de Swiss Authentis, a salué le leadership de la Ministre d'État Acacia Bandubola Mbongo :

« Depuis un an, nous investissons dans une plateforme de gouvernance souveraine, propriété du ministère des Hydrocarbures. Et grâce à l'action de Madame la Ministre d'État, maintenant nous sommes à la phase du pilote. Il s'agit d'un système d'information appelé SIGOIL, qui permettra au ministère de maîtriser l'ensemble des données relatives au secteur pétrolier aval, de maîtriser ces données et de mettre en place une lutte très efficace contre la fraude. Nous attendons la date que nous communiqueront les autorités, mais nous sommes prêts, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. »

De son côté, Marcel Compaoré, Manager Régional de la firme internationale Intertek, a insisté sur l'étanchéité du dispositif d'inspection et de scellage physique déployé aux frontières et sur les voies de transit nationales :

« Notre domaine, ce sont les tests, les inspections et la certification. Particulièrement dans ce programme, nous intervenons pour poser des scellés depuis les pays d'origine jusqu'aux frontières, et surtout aux points d'entrée de ces produits-là au niveau de la RDC, mais également la desserte locale. C'est certain, nous allons contribuer à la lutte contre la fraude. La digitalisation dont il a parlé, les données collectées et les données utilisées en temps réel au niveau du pays permettent de traquer vraiment la fraude. »

Grâce au recoupement automatisé et instantané entre le positionnement satellitaire des camions-citernes et les volumes déclarés dans le système SIGOIL, la DGDA et la DGRAD disposeront d'un outil de vérification imparable pour stopper le dépotage sauvage et la vente sous-terraine de carburant non dédouané.