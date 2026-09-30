Sénégal: Commerce extérieur - Un redressement de la balance commerciale du pays noté en juillet dernier

Le commerce extérieur du Sénégal est marqué en juillet 2026 par un redressement de la balance commerciale affichant un excédent de 54,9 milliards de francs CFA, contre un déficit de 129,4 milliards de FCFA au mois précédent. C'est ce qui ressort du rapport des repères statistiques rendu public mardi par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

En juillet 2026, la balance commerciale du Sénégal se redresse, affichant un excédent de 54,9 milliards de FCFA, contre un déficit de 129,4 milliards de FCFA au mois précédent. Cette évolution est tirée, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), par une hausse des exportations de 143,5 milliards de FCFA, face à un repli des importations de 40,8 milliards de FCFA en rythme mensuel.

Rebond des ventes de pétrole brut de 185,7 milliards de FCFA

« La bonne dynamique des exportations s'explique par le rebond des ventes de pétrole brut (+185,7 milliards de FCFA) et, dans une moindre mesure, des autres produits pétroliers (+15,9 milliards de FCFA) ainsi que de l'acide phosphorique (+12,4 milliards de FCFA) », indique l'Ansd dans son rapport des repères statistiques publié mardi.

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S'agissant des importations, l'agence note que le recul résulte principalement de la baisse des achats de machines et appareils à moteurs à hauteur de 26,5 milliards de FCFA, d'ouvrages en métaux de 15,7 milliards de FCFA. Mais, du recul de l'achat de produits pharmaceutiques de 15,5 milliards de FCFA et de produits céréaliers de 12,3 milliards de FCFA.

Ceci, malgré la hausse de celles de produits pétroliers de 71,1 milliards de FCFA et de matériels de transport de 29,1 milliards de FCFA. Comparativement à juillet 2025, le solde commercial s'améliore de 258,6 milliards de FCFA au mois sous revue.

392,0 milliards de FCFA de recettes enregistrés par l'Etat

Contrairement au solde commercial, il ressort également du même document qu'au mois sous revue, les recettes totales de l'État se sont réduites. Elles se sont établies à 392,0 milliards de FCFA, contre 545,1 milliards de FCFA en juin 2026, soit une contraction de 28,1% en variation mensuelle.

« Cette baisse est imputable à la diminution des recettes fiscales de 164,4 milliards de FCFA, malgré le progrès des recettes non fiscales de 11,3 milliards de FCFA. En glissement annuel, les recettes totales de l'Etat progressent de 5,9%. Ce résultat s'explique par la bonne tenue des recettes fiscales (+4,8%) et non fiscales (+20,9%) », précise l'Ansd.