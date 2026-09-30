Tunisie: Championnat d'Afrique d'aviron - Le pays termine en pole position avec 19 médailles dont 10 or

Les rameurs tunisiens ont clôturé leur participation aux championnats d'Afrique d'aviron, disputées sur le lac de Tunis, en tête du classement avec 19 médailles (10 or, 6 argent et 3 bronze).

Au terme des épreuves qui se sont poursuivi deux jours durant, la Tunisie a donc devancé l'Egypte, deuxième avec 8 médailles (5 or, 2 argent et 1 bronze), et l'Algérie, troisième avec 13 médailles (3 or, 7 argent et 3 bronze).

La deuxième journée, disputée ce mercredi, a été marquée par une récolte de 4 médailles d'or et 4 en argent.

Les breloques d'or ont été l'oeuvre de Khadija Krimi et Salma Dhaouadi (deux de couple dames, poids léger), Mohamed Krimi (skiff hommes U23, poids léger), Mariem Bouchoucha (skiff cadettes U19) et Yosra Hedhli (skiff filles U23, poids léger).

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Les médailles d'argent sont revenues à Salma Dhaouadi (skiff seniors dames), Ghaith Kadri (skiff seniors hommes), Iyed Zantour (skiff cadets U19) ainsi qu'à Iheb Laghouane et Mohamed Rayène Hafsa (deux de couple hommes U23).

Hier, mardi, l'équipe de Tunisie avait déjà décroché 11 médailles (6 or, 2 argent et 3 bronze).

Les breloques d'or tunisiennes avaient été l'oeuvre de Ghaith Kadri (seniors, skiff poids léger), Khadija Krimi (seniors, skiff poids léger), Mohamed Rayene Hafsa (skiff hommes moins de 23 ans), Mohamed Yousri Hedhli et Mohamed Krimi (deux de couple hommes moins de 23 ans, poids léger), Mohamed Islem Bouglia et Hadir Ben Gharib (para-aviron, deux de couple mixte) et Maher Rahmani (para-aviron, skiff hommes).

Les deux médailles d'argent avaient été remportées par Iyed Zantour et Abdelwadoud Riahi (deux de couple U19) et Amina et Sarra Zammali (seniors, deux de couple).

Quant aux médailles de bronze, elles étaient revenues à Sarra Laamari et Wala Lamri (deux de couple U19), Yoldez Othmani (skiff dames U23) et Hani Sbaytia et Amine Harchi (seniors, deux de couple hommes).

Pour rappel, les championnats d'Afrique ont été précédés par la 17e édition de la Régate internationale de Tunis, disputée sur le même plan d'eau le dimanche 27 septembre courant.

La Tunisie avait dominé le classement de la Régate internationale avec 30 médailles (15 or, 9 argent et 6 bronze), devant les Emirats arabes unis, deuxièmes avec 8 médailles (2 or, 4 argent et 2 bronze), et l'Algérie, troisième avec 4 médailles (2 or et 2 argent).