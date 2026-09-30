Afrique de l'Ouest: Promotion de la transformation économique régionale - La Bidc a lancé le Forum d'investissement de la CEDEAO

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a officiellement lancé le 29 septembre à Lomé, le Forum d'investissement de la Cedeao (Eif-2027). Plateforme phare de la Banque consacrée à la promotion de la transformation économique régionale, le Forum se tiendra les 7 et 8 avril 2027 au Palais des Congrès de Lomé, en République togolaise.

Plateforme phare de la Banque consacrée à la promotion de la transformation économique régionale, le Forum se tiendra les 7 et 8 avril 2027 au Palais des Congrès de Lomé, en République togolaise.

Selon un communiqué de presse, il réunira des décideurs politiques, des dirigeants du secteur privé, des institutions financières, des partenaires au développement et des organisations de la société civile autour d'un objectif commun : renforcer la résilience de la région face aux incertitudes mondiales.

Placée sous le thème « Résilience et transformation : Naviguer dans un contexte mondial incertain et libérer une croissance inclusive en Afrique de l'Ouest », l'édition 2027 examinera les moyens permettant à l'Afrique de l'Ouest de faire face aux chocs économiques, climatiques et géopolitiques, tout en accélérant sa transformation structurelle.

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Les discussions porteront sur plusieurs priorités stratégiques, notamment la sécurité alimentaire, le financement climatique, le financement des Pme, avec une attention particulière accordée aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, la résilience macroéconomique, la transition énergétique, l'industrialisation verte et l'inclusion économique. L'objectif est d'identifier des solutions concrètes et de nouer des partenariats susceptibles de favoriser une croissance plus inclusive et durable dans toute la région.

La cérémonie s'est déroulée en présence de Ismaël Nabé, Ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement de la République de Guinée et Président du Conseil des Gouverneurs de la Bidc ; de Mme Akou Mawussé Adétou Afidenyigba, Directrice de Cabinet, représentant Georges Barcola, Ministre des Finances et du Budget de la République togolaise et Gouverneur de la Bidc ; ainsi que de Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration.

L'événement a également réuni des membres du Conseil d'administration de la Bidc, des représentants d'institutions financières, des partenaires au développement, des acteurs du secteur privé, des membres du corps diplomatique et des médias.

« Le Forum d'Investissement de la Cedeao 2027 est bien plus qu'un événement ; c'est une plateforme tournée vers l'action. À une époque marquée par des incertitudes mondiales croissantes, l'Afrique de l'Ouest doit mobiliser les investissements, l'innovation et les partenariats afin de renforcer sa résilience et d'accélérer sa transformation structurelle.

À travers ce Forum, la Bidc entend rapprocher les gouvernements, les investisseurs et les partenaires au développement autour d'opportunités bancables susceptibles de favoriser une croissance durable et inclusive dans toute notre région. », a déclaré le Dr George Agyekum Donkor.

Procédant au lancement officiel de l'Eif 2027, Ismaël Nabé a déclaré : « Je suis heureux de lancer officiellement le Forum d'investissement de la Cedeao 2027, une plateforme stratégique qui traduit notre ambition collective de bâtir une Afrique de l'Ouest plus forte, plus résiliente et davantage intégrée. Ce Forum servira de catalyseur pour mobiliser les investissements, favoriser l'innovation et renforcer les partenariats nécessaires afin de libérer l'immense potentiel économique de notre région, au bénéfice des générations présentes et futures. ».