Guinée Bissau: La balance des paiements repasse dans le vert en 2024

La Guinée-Bissau a renoué avec un excédent de sa balance des paiements en 2024. Selon les données de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), le solde global est ressorti à 11,4 milliards de francs Cfa, après des déficits de 23,1 milliards en 2023 et de 63,8 milliards en 2022.

Cette amélioration intervient dans un contexte de ralentissement de l'activité économique. Le taux de croissance du Produit intérieur brut (Pib) réel s'est établi à 4,1% en 2024, contre 5,8% un an auparavant. Dans le même temps, l'inflation moyenne annuelle a nettement diminué, passant de 7,2% en 2023 à 3,5% en 2024.

Le déficit courant se creuse légèrement

Le retour à l'excédent de la balance des paiements intervient malgré une légère détérioration du compte courant. Son déficit est passé de 97,2 milliards de francs Cfa en 2023 à 98,1 milliards en 2024.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette évolution est principalement liée à l'aggravation du déficit des échanges de biens et services. La balance des biens a ainsi affiché un déficit de 111,6 milliards de francs Cfa, contre 98,8 milliards un an auparavant. Cette dégradation résulte d'une baisse des exportations conjuguée à une progression des importations.

La balance des services est également restée déficitaire. Son solde s'est établi à -89,4 milliards de francs Cfa, contre -87,8 milliards en 2023.

L'évolution défavorable des biens et services a toutefois été partiellement compensée par l'amélioration des comptes de revenus.

Le compte des revenus primaires a dégagé un excédent de 10,5 milliards de francs Cfa, contre 7,2 milliards en 2023. Cette progression est notamment attribuée à la hausse des recettes issues de la compensation financière de pêche versée par l'Union européenne et à l'augmentation des revenus des travailleurs transfrontaliers.

Les entrées nettes au titre du revenu secondaire ont, pour leur part, progressé de 12,4%, pour atteindre 92,4 milliards de francs Cfa. Cette hausse s'explique par l'augmentation des transferts courants reçus par l'État ainsi que des transferts privés.

Forte progression des entrées financières

Le compte de capital a également contribué à l'amélioration de la position extérieure du pays. Son excédent est passé de 10,2 milliards de francs Cfa en 2023 à 14,9 milliards en 2024.

Surtout, les entrées nettes au titre du compte financier ont fortement progressé, atteignant 90,8 milliards de francs Cfa, contre 67,4 milliards un an auparavant. Cette hausse constitue l'un des principaux facteurs ayant permis de compenser le déficit courant et de ramener la balance des paiements dans le positif.

La position extérieure nette reste déficitaire

Malgré l'amélioration du solde global de la balance des paiements, la position extérieure globale nette de la Guinée-Bissau s'est dégradée en 2024.

Elle s'est établie à -483,2 milliards de francs Cfa, soit -36,7% du Pib, contre -404 milliards (-32,0% du Pib) en 2023. Cette détérioration de 79,2 milliards de francs Cfa traduit une progression des passifs extérieurs supérieure à celle des actifs détenus à l'étranger.