Sénégal: Décès de Victor Ciss, ancien SG de la FSF

Dakar — L'ancien secrétaire général de la Fédération sénégalaise de Football (FSF), Victor Ciss, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS de source autorisée.

Ancien directeur de cabinet du ministre des Sports Joseph Ndong, dans les années 2000, Victor Ciss a été secrétaire général de la FSF pendant 16 ans sous le magistère de Maître Augustin Senghor.

Inspecteur de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, il a occupé aussi différentes fonctions dans l'administration du sport sénégalais, africain et international.