Tunisie: Rapatriement au pays de la dépouille de Leïla Ben Salem, assassinée à Montréal

L'ambassade de Tunisie au Canada a annoncé que la dépouille de la défunte Leïla Ben Salem sera rapatriée en Tunisie le mercredi 30 septembre 2026 à bord d'un vol de Tunisair, après l'achèvement des procédures administratives et juridiques liées à sa mort tragique survenue à Montréal le 22 septembre 2026, et avec l'accord de sa famille.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook hier soir, l'ambassade a souligné avoir entrepris des démarches officielles auprès du ministère fédéral des Affaires Etrangères pour demander son intervention rapide et habituelle auprès des services compétents afin de faire éclater la vérité sur les circonstances de cette tragédie et d'engager les poursuites judiciaires appropriées, conformément aux procédures en vigueur, de manière à préserver les intérêts de la victime, de son fils et de sa famille.

L'ambassade a indiqué que, dès qu'elle a eu connaissance de ce tragique incident, elle a entamé, aux côtés du consulat de Tunisie à Montréal, les procédures nécessaires auprès des autorités fédérales canadiennes et du gouvernement de la province de Québec afin d'obtenir des informations sur les circonstances du décès et de suivre de près l'évolution de cette affaire.

Elle a exprimé son appréciation pour les hommages rendus à la défunte par la classe politique et parlementaire canadienne, ajoutant que l'ambassadeur de Tunisie au Canada, Lassaad Boutara, et le consul de Tunisie à Montréal, Kamel Makkes, ont contacté personnellement la famille de la défunte Leïla Ben Salem pour lui présenter leurs sincères condoléances et exprimer leur entière solidarité dans cette douloureuse épreuve.

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À cette occasion, l'ambassade de Tunisie au Canada a souligné qu'au-delà de ses responsabilités institutionnelles, elle demeure engagée dans la défense des droits et des intérêts des Tunisiens résidant au Canada.

Il convient de rappeler que la ressortissante tunisienne Leïla Ben Salem, âgée de 45 ans, a trouvé la mort dans son appartement à Montréal, au Canada, lors d'un meurtre commis le mardi 22 septembre 2026. Alors qu'elle participait à une réunion virtuelle avec un collègue depuis son domicile, un individu a pénétré dans les lieux et l'a agressée à l'aide d'un objet contondant, selon des médias canadiens.