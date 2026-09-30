Nigeria: Dangote avance à 2027 son projet d'introduction en bourse de sa division engrais

Aliko Dangote prévoit d'introduire Dangote Fertiliser en bourse en 2027, avançant ainsi le calendrier qu'il avait fixé à peine une semaine auparavant, alors que l'entreprise s'apprête à quadrupler sa capacité de production. « Nous espérons l'introduire en bourse dans le courant de l'année prochaine. Qu'elle appartienne au peuple », a déclaré M. Dangote lors d'une réunion d'investisseurs à la Bourse de Nairobi, le 29 septembre.

Cette introduction en bourse ferait suite à l'offre publique de Dangote Petroleum Refinery, qui a débuté ce mois-ci au Nigeria. M. Dangote avait déclaré le 21 septembre que la société d'engrais serait cotée en bourse en 2028. Aucune information n'a été communiquée concernant le montant de l'offre, la valorisation ou la date de l'opération prévue pour 2027.

Dangote Fertiliser exploite une usine à Ibeju-Lekki, à Lagos, dont la capacité annuelle de production d'urée est d'environ 3 millions de tonnes métriques. La société prévoit d'ajouter 6 lignes de production, dont la mise en service est prévue entre fin 2028 et début 2029. Cette expansion porterait la capacité annuelle à environ 12 millions de tonnes.

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Le groupe se développe également en dehors du Nigeria. Il met en place, en collaboration avec le gouvernement éthiopien par l'intermédiaire d'Ethiopian Investment Holdings, un complexe d'engrais dans la région somalienne de l'Éthiopie. Ce projet est conçu pour produire environ 3 millions de tonnes d'urée par an. Dangote a également évoqué des investissements dans le phosphate et la potasse, le groupe cherchant à diversifier sa gamme de produits fertilisants.

Ce projet d'introduction en bourse s'inscrit dans la stratégie de Dangote visant à faire entrer davantage de ses activités industrielles sur les marchés boursiers. Dangote Cement, Dangote Sugar et NASCON sont déjà cotées en bourse, tandis que la vente des actions de la raffinerie est en cours. M. Dangote a fait cette annonce au Kenya, avant la cérémonie de pose de la première pierre de la raffinerie de Lamu, d'une capacité prévue de 700 000 barils par jour.

Points clés à retenir

Compte tenu de ce calendrier, les investisseurs qui participeraient à l'introduction en bourse de Dangote Fertiliser en 2027 acquerraient des parts d'une société avant que la majeure partie de ses nouvelles capacités prévues ne soit opérationnelle. Le site actuel de Lagos dispose d'une capacité annuelle de production d'urée d'environ 3 millions de tonnes, tandis que l'objectif de 12 millions de tonnes dépend de la mise en service de 6 nouvelles lignes de production prévue entre fin 2028 et 2029, ainsi que d'autres projets, notamment en Éthiopie.

La mise en œuvre de cette expansion constitue donc un élément important de toute évaluation future. Une introduction en bourse pourrait offrir à Dangote une nouvelle source de capitaux propres pour financer cette expansion, tout en permettant aux actionnaires existants de céder une partie de leurs participations et en conférant à l'entreprise une valorisation boursière.

L'entreprise s'engage également dans ce processus à un moment où l'approvisionnement en engrais a pris une importance accrue en raison des perturbations liées aux conflits, aux restrictions commerciales et aux coûts énergétiques. L'Afrique reste dépendante des engrais importés sur de nombreux marchés, tandis que Dangote exporte déjà de l'urée au-delà du Nigeria.

Le report du calendrier d'introduction en bourse de 2028 à 2027 montre également à quelle vitesse les projets du groupe sur les marchés financiers avancent après l'introduction en bourse de la raffinerie. Les détails clés qui font encore défaut concernent la bourse choisie, le nombre d'actions à vendre, la valorisation et la part des recettes qui servira à financer l'expansion plutôt qu'à être versée aux actionnaires existants.