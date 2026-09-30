Cote d'Ivoire: Port d'Abidjan - Près de 1 000 conteneurs évacués en cinq nuits

Près de 1 000 conteneurs ont été évacués des terminaux du port d'Abidjan en l'espace de cinq nuits, dans le cadre d'une opération pilote mise en oeuvre par Africa Global Logistics (AGL) Côte d'Ivoire. L'initiative, conduite du 27 au 31 août 2026, visait à contribuer au désengorgement des installations portuaires et à accélérer l'évacuation des marchandises.

Présentés le 1er septembre par la Direction des Solutions Transport d'AGL Côte d'Ivoire, les résultats de cette phase pilote font état de l'évacuation de près de 1 000 EVP, soit des conteneurs équivalents vingt pieds, au départ d'Abidjan Terminal et de Côte d'Ivoire Terminal.

Le dispositif a reposé principalement sur une organisation renforcée des opérations durant la nuit. Plus de 60 camions et 150 chauffeurs ont été mobilisés. Deux sites de stockage ainsi qu'un site de réserve ont également été mis à contribution pour faciliter l'acheminement et le traitement des conteneurs.

Une plateforme de communication dédiée a, par ailleurs, permis de suivre les opérations en temps réel et de coordonner les équipes mobilisées de jour comme de nuit. L'objectif était notamment de réduire les délais d'immobilisation des marchandises et d'améliorer la circulation des flux sur la plateforme portuaire.

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Une mobilisation de plusieurs acteurs

La mise en oeuvre de l'opération a associé plusieurs intervenants de la chaîne portuaire, notamment Abidjan Terminal, Côte d'Ivoire Terminal, le Port autonome d'Abidjan, les services de la Douane, la Gendarmerie, la Police, Port Sécurité et la Capitainerie.

Selon AGL Côte d'Ivoire, cette coordination a permis d'améliorer progressivement le déroulement des opérations et de réduire les incidents enregistrés au cours de la phase pilote.

« Au-delà des résultats obtenus, cette opération nous a permis de valider la pertinence du dispositif et d'identifier plusieurs leviers pour en renforcer l'efficacité », a indiqué Calimou Bamba, directeur des Solutions Transport d'AGL Côte d'Ivoire.

Parmi les pistes identifiées figurent une meilleure anticipation des opérations avec les terminaux, l'élargissement de la flotte agréée, la vérification systématique des autorisations d'accès ainsi que la priorisation de certains créneaux horaires.

Les enseignements de cette première phase doivent servir à consolider et à standardiser le dispositif, avec la possibilité de l'étendre à d'autres opérateurs de la plateforme portuaire.

À travers cette opération, AGL Côte d'Ivoire entend contribuer à l'amélioration de la fluidité des opérations et à la performance de la chaîne logistique autour du port d'Abidjan.